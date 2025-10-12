為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    川普13日訪埃 召開加薩和平峰會

    2025/10/12 05:30 編譯管淑平／綜合報導
    以軍十日從加薩走廊南部汗尤尼斯東部部份地區撤離後，巴人舉著巴勒斯坦旗返家查看。（歐新社）

    美國總統川普成功促成以色列與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」依其提出方案停火並撤軍，預定十三日訪問埃及，召開國際峰會，討論加薩戰後治理與安全問題。

    討論加薩後續治理、安全問題

    據Axios網站十一日獨家報導，峰會由埃及總統塞西主辦，可能於十三或十四日上午在夏姆錫克舉行。川普將於十三日上午抵達以色列，在國會前發表演說並與人質家屬會面，隨後前往埃及與塞西會談，並與協議擔保方埃及、卡達、土耳其共同出席簽署儀式。

    有望爭取更多國際支持

    塞西已邀請多國領袖參與，包括德國、法國、英國、義大利、卡達、阿聯、約旦、土耳其、沙烏地阿拉伯、巴基斯坦與印尼。美方官員透露，以色列總理納坦雅胡預期不會出席。

    以哈雙方已同意川普提出的廿點加薩和平方案中的第一階段，後續治理、安全與重建仍待協商。此次峰會有望為川普方案爭取更多國際支持。

    以色列十日停火後開始撤軍，美國國防部證實已完成第一階段撤軍。加薩民防部門表示，已有約廿萬名巴勒斯坦難民踏上歸鄉之路。

    美軍主導 建立協調中心

    美國中央司令部司令古柏十一日結束加薩訪問，討論建立由美軍主導的協調中心，協助加薩穩定。川普計畫派遣二百名美軍駐以色列監督停火，並由多國部隊進駐加薩。

    以哈協議內容包括哈瑪斯釋放卅名以國人質，交換以色列釋放約二百五十名巴勒斯坦囚犯及一千七百名戰俘。以國政府公布囚犯名單，但未包含「巴勒斯坦解放組織」內的法塔派系（FATAH，全名巴勒斯坦民族解放運動）前領袖巴固提（Marwan Barghouti），引發爭議。

    巴固提被囚逾二十年，是最具代表性的巴人政治犯，被譽為「巴勒斯坦的曼德拉」，亦被視為自治政府主席阿巴斯的可能接班人。哈瑪斯表示，堅持要求釋放巴固提與其他高知名度人物，並正與斡旋者磋商。

