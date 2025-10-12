金正恩閱兵 高調迎賓秀肌肉

北韓領導人金正恩熱情擁抱中國國務院總理李強。（法新社）

勞動黨80週年 新型洲際彈道飛彈亮相

北韓十日晚間在平壤金日成廣場舉行盛大閱兵，慶祝勞動黨成立八十週年，首次公開號稱是「最強大核戰略武器」的新型洲際彈道飛彈「火星—二十」。外界估計該型飛彈可覆蓋美國本土全境。北韓最高領導人金正恩藉此展現軍事實力與外交突破，接待中國國務院總理李強、俄羅斯前總統梅德韋傑夫、越南共產黨總書記蘇林及寮國總統宋倫西索李斯等盟國領袖，意圖彰顯北韓不受西方孤立與制裁影響。

中俄派高官出席 越南領導人親臨

金正恩高調歡迎各國貴賓，李強是自二〇一九年以來層級最高的來訪中國官員，蘇林則是近廿年來首位訪問北韓的越南領導人。金正恩藉此強調北韓在烏俄戰爭、美中緊張等全球權力重組中，正尋求突破孤立、挑戰西方主導秩序。他與李強會晤後稱此行是中國「堅定支持」的鐵證，李強則重申北京將擴大雙邊會談、戰略溝通與多領域合作。

上月在北京參加抗戰勝利八十週年閱兵，金正恩與習近平、普廷並肩而立，展現其自信與雄心。此次閱兵中，金正恩表示北韓軍隊在海外戰場展現「國際正義與真正和平的英勇精神」，並強調軍隊應成為「摧毀所有威脅的無敵力量」。值得注意的是，金正恩此次演說未對美國或南韓發出直接威脅，展現北韓日益自信的戰略姿態。

李強十一日另與北韓內閣總理朴泰成會談，支持北韓走符合國情的發展道路，落實兩黨領袖共識。朴泰成表示願深化各領域合作，並堅定支持中國維護核心利益。

火星20號稱覆蓋美全境 疑俄相助

此次閱兵展示大量武器，其中多款與俄軍在烏克蘭戰場使用的裝備相似，凸顯北韓與俄羅斯軍事關係日益密切。最受矚目的是「火星—二十」洲際彈道飛彈，採用固體燃料，具高機動性與快速發射能力，難以被偵測，儘管該飛彈據信仍在研發中，仍被視為金正恩強化嚇阻力與談判籌碼的重要武器。

南韓智庫「韓國國防網路」負責人李日宇（譯音）指出，「火星—二十」安裝於十一軸發射車上，配備較大且圓潤的彈頭，可能容納「多目標重返大氣層載具」（MIRV），即一枚飛彈攜帶多枚獨立導引核彈頭，能同時打擊美國東部多個目標，對美國飛彈防禦系統構成挑戰。他並推測俄國可能協助北韓研發此型飛彈，並與俄國「白楊M」洲際彈道飛彈類比，後者射程達一萬一千公里，也採固體燃料。

「韓國統一研究院」專家趙韓範（譯音）則認為不用過度解讀，因為平壤尚未對其洲際彈道飛彈進行飛行試驗，包括現有的「火星—十九」，技術成熟度仍待觀察。

北韓在10日深夜的閱兵典禮上展示最新型戰略核子武器「火星-20」洲際彈道飛彈，其體積龐大，由11軸發射車運載，號稱射程可覆蓋美國全境。（路透）

