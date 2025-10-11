美版凱旋門？ 川普辦公桌出現3D模型

川普辦公桌上擺放著在林肯紀念堂周邊建設美版凱旋門的建築計劃，作為明年美國獨立二五〇週年紀念標的。（法新社）

美國總統川普除推動「讓美國再次偉大」（MAGA）外，也提出「讓美國再次美麗」的理念，並透過白宮裝修與擴建展現其美學風格。媒體九日發現，他在白宮橢圓型辦公室的「堅毅桌」上擺放一座仿巴黎凱旋門的模型，預料與明年美國獨立二五〇週年紀念活動有關。

川普當日接待芬蘭總統史塔布期間，法新社發現桌上張開一幅華盛頓特區國家廣場的長條俯視圖，圖上放置著名的林肯紀念堂3D模型。跨越波多馬克河與之相望的，是一座類似凱旋門的模型，一旁還放有尺寸更大，可一覽細節的版本。該模型呈現出的架構與巴黎凱旋門相仿，差別在於左右側頂端各佇立著一隻白色老鷹，中間則是一尊擁有翅膀並高舉火炬的金色女神像。

其實，這座「美版凱旋門」九月已在川普的臉書專頁上公開過。至於巴黎凱旋門為拿破崙於一八〇六年下令興建，以紀念前一年的奧斯特利茨戰役大捷。

川普自一月上任後積極改造白宮，將原本簡約的橢圓型辦公室裝飾得金碧輝煌，並規劃興建可容納九百人的宴會廳。他也將部分白宮區域改造成類似佛州海湖莊園風格，包括剷除玫瑰園草坪、鋪設石板、擺放野餐桌與黃色陽傘，引發外界熱議。

此外，川普八月簽署行政命令，推廣以古希臘羅馬為靈感的「古典建築」風格。九月卅日，他在維吉尼亞向八百多名回國美軍將領發表談話時，批評現代匿蹤軍艦的設計，直言「從美學角度來說，我不喜歡你們造的一些船艦」。

