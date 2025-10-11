為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    9年來第3位 祕魯總統被彈劾下台

    2025/10/11 05:30 編譯林家宇／綜合報導
    祕魯首位女總統博魯阿爾特遭指摘整治犯罪不力，十日遭國會彈劾。（法新社）

    祕魯首位女總統博魯阿爾特遭指摘整治犯罪不力，十日遭國會彈劾。（法新社）

    秘魯國會於十日午夜通過彈劾案，罷黜總統博魯阿爾特（Dina Boluarte），理由為整治犯罪不力。她是秘魯首位女總統，也是九年來第三位遭彈劾元首，凸顯該國政治動盪不安。

    六十三歲的博魯阿爾特於二〇二一年當選副總統，隔年接替因鎮壓示威導致逾五十人喪命的前總統卡斯提歐。但她自上任以來民意低迷，前三個月即爆發逾五百場要求她下台的示威，民調支持度僅二％至四％。她也因未申報名錶、珠寶等奢華禮物的「勞力士門」案及七月自加薪資等事件，陷入爭議。

    國會九日接受彈劾申請後迅速展開辯論，並傳喚博魯阿爾特出席說明。她未出席，律師則批評國會未給足準備時間。最終國會以一二二票通過彈劾案。

    國會議長火速宣誓就任

    彈劾通過後，卅八歲的國會議長赫里宣誓就任，成為九年來第七位秘魯總統。他承諾在二六年七月任期結束前整頓暴力，並於明年四月大選後交棒。他強調：「主要敵人在街頭，是幫派與犯罪團體，我們必須向他們宣戰。」

    右派「人民革新」議員亞羅批評博魯阿爾特執政不當，導致敲詐與犯罪激增，應受懲罰。博魯阿爾特則在聲明中為自己辯護，強調致力團結與改革，並表示：「我所設想的不是自己，而是超過三千四百萬名秘魯人。」

    近半年來，秘魯面臨前所未有的組織犯罪浪潮，導致人民抗爭升溫。今年一至八月已有六〇四一人遭謀殺，創一七年以來同期新高；詐欺申報案件亦在一至七月達近一萬六千件，較去年同期增加廿八％。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播