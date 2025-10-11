9年來第3位 祕魯總統被彈劾下台

祕魯首位女總統博魯阿爾特遭指摘整治犯罪不力，十日遭國會彈劾。（法新社）

秘魯國會於十日午夜通過彈劾案，罷黜總統博魯阿爾特（Dina Boluarte），理由為整治犯罪不力。她是秘魯首位女總統，也是九年來第三位遭彈劾元首，凸顯該國政治動盪不安。

六十三歲的博魯阿爾特於二〇二一年當選副總統，隔年接替因鎮壓示威導致逾五十人喪命的前總統卡斯提歐。但她自上任以來民意低迷，前三個月即爆發逾五百場要求她下台的示威，民調支持度僅二％至四％。她也因未申報名錶、珠寶等奢華禮物的「勞力士門」案及七月自加薪資等事件，陷入爭議。

國會九日接受彈劾申請後迅速展開辯論，並傳喚博魯阿爾特出席說明。她未出席，律師則批評國會未給足準備時間。最終國會以一二二票通過彈劾案。

國會議長火速宣誓就任

彈劾通過後，卅八歲的國會議長赫里宣誓就任，成為九年來第七位秘魯總統。他承諾在二六年七月任期結束前整頓暴力，並於明年四月大選後交棒。他強調：「主要敵人在街頭，是幫派與犯罪團體，我們必須向他們宣戰。」

右派「人民革新」議員亞羅批評博魯阿爾特執政不當，導致敲詐與犯罪激增，應受懲罰。博魯阿爾特則在聲明中為自己辯護，強調致力團結與改革，並表示：「我所設想的不是自己，而是超過三千四百萬名秘魯人。」

近半年來，秘魯面臨前所未有的組織犯罪浪潮，導致人民抗爭升溫。今年一至八月已有六〇四一人遭謀殺，創一七年以來同期新高；詐欺申報案件亦在一至七月達近一萬六千件，較去年同期增加廿八％。

