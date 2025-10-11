為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    不滿中國管制稀土 川普稱無需見習

    2025/10/11 05:30 國際新聞中心／綜合報導
    美國總統川普十日在其社群媒體「真實社群」發文，不滿中國管制稀土，認為已無必要在APEC上與中國國家主席習近平會面。（美聯社檔案照）

    美國總統川普十日在其社群媒體「真實社群」發文，不滿中國管制稀土，認為已無必要在APEC上與中國國家主席習近平會面。（美聯社檔案照）

    美國總統川普十日在其社群媒體「真實社群」發文，表示鑒於中國突然對全球發出出口管制信函，內容涵蓋稀土與其他生產元素，甚至包括非中國製造的項目，他認為已無必要在即將登場的亞太經濟合作會議（APEC）上與中國國家主席習近平會面。

    川普指出，這些信函詳列中國擬限制出口的元素，舉措被他形容為「堵塞市場」並對全球構成貿易敵意。他強調，這一行動不僅令美方震驚，也讓「自由世界的領袖們」感到意外，尤其是在美中關係過去六個月良好發展的背景下。

    川普表示：「我原定兩週後在南韓舉行的APEC峰會上與習主席會面，但現在似乎沒有理由這麼做。」他並質疑中國選擇在中東和平達成之日發出此類信函是否「純屬巧合」。

    面對中國的舉措，川普警告將採取反制，包括大幅提高中國商品進口美國的關稅。他強調，「中國不應被允許挾持世界，但這似乎一直是他們的計畫，從磁鐵開始，再到其他元素，他們悄悄地建立了某種壟斷地位，這是一個相當陰險且敵對的舉動。不過，美國也擁有壟斷地位，而且比中國更強大、更具影響力。我只是一直沒有選擇使用它們，因為沒有必要—直到現在！」

    川普最後表示，儘管可能帶來短期痛苦，但這場貿易對抗「最終將對美國非常有利」。他尚未與習近平通話，並強調將視中國後續回應決定是否進一步行動。

    熱門推播