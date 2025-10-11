以批准停火協議 人質72小時內獲釋

大批巴勒斯坦民眾10日自加薩走廊中部難民營區，啟程北返走向加薩市。（法新社）

以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯九日簽署美國提出的廿點加薩和平計畫首階段協議後，以色列內閣會議於十日凌晨正式批准在加薩走廊停火，並承諾在廿四小時內撤至談定的撤軍線，人質將於七十二小時內獲釋。美國總統川普親自保證不會讓以色列放棄協議或重啟戰爭。

以色列總理納坦雅胡辦公室表示，協議涵蓋停火與人質釋放，哈瑪斯將交還廿名據信仍存活的人質及廿六名推定死亡者遺體；以色列則釋放二五〇名終身囚犯與一千七百名自衝突爆發後遭拘留的巴人。雙方正朝結束加薩走廊兩年多敵對行動邁進。

美國中東特使魏科夫與川普女婿庫希納九日抵達耶路撒冷，與納坦雅胡及以色列總統赫爾佐克會晤，並列席以國安全內閣與全體內閣會議。首階段協議也包含允許聯合國大量援助進入飢荒中的加薩。

200人美軍小組將赴中東監督

據網媒「Axios」報導，川普除保證協議不會被破壞，還將派遣二百人美軍小組赴中東監督停火與處理違規行為，此舉是促使哈瑪斯接受協議的關鍵。該部隊由美國中央司令部司令古柏指派，並納入埃及、卡達、土耳其及阿聯軍官，但不計畫進入加薩。美方官員透露，哈瑪斯已將人質視為談判負擔而非資產，是此次突破因素之一。

川普表示將於十二日啟程赴埃及參加停火協議正式簽署儀式，並預計停留以色列，已獲邀在國會發表演說，亦考慮前往加薩視察。他透露和平協議第二階段將包括哈瑪斯解除武裝與以色列撤軍，並稱阿拉伯富裕國家將協助重建加薩。

哈瑪斯控制的「加薩民防機構」十日表示，以軍已開始撤離加薩市、汗尤尼斯、泰勒哈瓦與沙提等地，後兩地近期遭猛烈攻擊。加薩居民表示，以軍似已撤離前日仍佔據的據點。不過，在撤軍初期階段，以軍仍將控制加薩走廊約五十三％地區。

值得注意的是，哈瑪斯高級官員哈姆丹向卡達「阿拉伯電視台」表示，拒絕川普提出由美國總統領導的臨時「和平委員會」監督加薩行政管理，強調「沒有巴勒斯坦人會接受，包括自治政府在內的所有派系」。

