自公分手 日26年執政聯盟破局

日本自民黨總裁高市早苗（右）與公明黨代表齊藤鐵夫（左）10日協商未果，公明黨宣布退出聯盟，兩黨長達26年的聯合執政告終。（美聯社）

公明黨退出聯合執政 高市首相路添變數

聯合執政長達廿六年的日本自民黨、公明黨執政聯盟十日劃下休止符。自民黨總裁高市早苗與公明黨代表齊藤鐵夫進行協商，但公明黨要求在收受企業、團體捐款方面，應立即接受該黨提出的修法方案嚴格設限，雙方難以達成協議，公明黨單方面宣布退出執政聯盟。高市對此表示遺憾，強調仍會繼續爭取雙方協商。

齊藤在會談破裂後宣布，首相指名選舉首輪將投自己名字，公明黨不支持高市，未提及第二輪策略。「自公分裂」使高市首相之路增添變數，但她仍可尋求國民民主黨、日本維新會等在野黨合作。

若反對黨整合推人選 政權可能更替

目前眾議院主要政黨席次分布，分別為自民黨一九六席、公明黨廿四席、立憲民主黨一四八席、日本維新會卅五席、國民民主黨廿七席，過半數為二三三席。自公執政聯盟在眾參兩院皆失去多數優勢，立法須仰賴反對黨支持。

鑒於國會各黨席次均未過半，若無整合，首相指名選舉進入第二輪的可能性極高。東京大學名譽教授川人貞史分析，若首輪投票無人過半，將由前兩名進入第二輪，高市早苗可能勝出；但若反對黨整合推出共同候選人，政權可能更替。

最大在野黨立憲民主黨正積極串聯，代表野田佳彥不排除支持國民民主黨黨魁玉木雄一郎，以爭取合作。玉木雄一郎十日已公開支持公明黨，強調應徹底解決「政治與金錢」問題。

15日臨時國會 傳出延至廿一日召開

臨時國會原定十五日召開，因自公協商不順，傳出延至廿日後，考量美國總統川普廿七日訪日，可能落在廿一日。

自民、公明自一九九九年組成聯合政府，公明黨自稱「和平政黨」，與中國關係密切，黨魁常率團訪中。安倍晉三執政時，公明黨在修憲、安保、集體自衛權及中國政策上扮演煞車角色，阻止激進政策。

高市被視為安倍繼承人，四日當選總裁後，齊藤六日先與中國駐日大使吳江浩會面，並在與高市會談前提出三項擔憂：靖國神社參拜、排外疑慮及政治金錢問題。高市同意不參拜靖國神社，外國人政策也達成共識，但對捐款修法無法立即承諾，齊藤不滿其推拖，宣布退出聯盟。

公明黨親中 自民黨支持者早不滿

公明黨退出對高市是挑戰，但保守派支持者多持正面態度，形容為「熟年離婚」，認為自民黨恢復「單身」後更能放手施政。公明黨長期掌握國土交通相職位，被視為最大親中政黨，早已引發自民黨支持者不滿。

然而，高市也失去一個重要的對中窗口。自公合作廿六年，自民黨中央與地方民代、首長在選舉時需仰賴公明黨選票與選務支援，儘管意識形態不同，長期合作非一夕可斷，這也是高市仍積極爭取公明黨續盟的原因。

