美前副總統 強調台灣絕非美中協議籌碼 彭斯：對台軍售 美不應延遲

美中領袖即將於亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間會晤，外界關注台灣是否會成為談判議題。美國前副總統彭斯九日在喬治梅森大學發表演說時明確表示，台灣絕不應成為美中協議的籌碼，並批評美方對台軍售延遲「令人無法接受」，呼籲新政府與國會迅速行動。

據中央社報導，彭斯指出，儘管有報導稱習近平支持者認為台灣可能成為美中協議的一部分，但他強調，美國人民不會接受這種做法。他回憶自己曾在巴布亞紐幾內亞與習會面，當時川普總統託他傳達兩項訊息：一是川普對習的好感，二是中國必須開放市場。他預期川習會重點將是經貿議題，而非美國在印太地區的軍事部署。

彭斯也對美國對台軍售交付進度表達憂心。他指出，台灣已增加國防預算，展現自我防衛的決心，但仍需美國履行軍售承諾。截至目前，逾二百億美元的軍售尚未交付，彭斯呼籲川普政府及國會迅速採取行動，強調美國作為民主陣營的軍火庫，應展現更高效率。

他回顧自己自眾議員時期即支持台灣，並引用麥克阿瑟上將的話，稱台灣是「亞太樞紐」，若落入共產中國之手，將助長其在區域的擴張野心。彭斯強調，北京每天都在散播美國不可靠的訊息，但美國人民將持續與亞太盟友站在同一陣線，維護自由與民主。

