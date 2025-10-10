為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    印澳簽署防衛協議

    2025/10/10 05:30 國際新聞中心／綜合報導
    印度國防部長辛赫（左二）與澳洲防長馬勒斯（右二），9日在坎培拉國會大廈見證兩國海軍將領簽署新的防衛協議，重新確認致力於維護印太地區穩定。（法新社）

    印度國防部長辛赫（左二）與澳洲防長馬勒斯（右二），9日在坎培拉國會大廈見證兩國海軍將領簽署新的防衛協議，重新確認致力於維護印太地區穩定。（法新社）

    印度國防部長辛赫九日訪問澳洲，為二〇一三年以來，首位印度防長訪問澳洲。辛赫和澳洲副總理兼國防部長馬勒斯簽署新的防衛協議，重新確認致力於維護印太地區穩定。

    馬勒斯在坎培拉與辛赫會談，啟動首屆兩國國防部長對話。兩人簽署三項協議，涵蓋資訊分享、潛艦搜救合作以及建立參謀對話機制，並回顧兩國建立「全面戰略夥伴關係」五年來的進展，重新確認共同致力在軍演、海上安全、國防產業和科技研發等廣泛層面上，深化國防合作。

    兩國在會後發表共同聲明，表示「這場對話反映雙邊防務夥伴關係達到空前進展」，雙方致力推動兩國總理提倡的長期合作願景，以強化集體力量，促進區域和平穩定。馬勒斯表示，澳洲和印度是頂級安全夥伴，印澳的防衛合作，為維護印太穩定帶來實際的效果。

    兩人在會談中討論「聯合海上安全合作路線圖」，推進海事合作；也簽署「潛艦相互救援支援與合作執行協議」，加強水下作業及海上安全。共同聲明表示，兩國的防務合作現在已「涵蓋所有領域」，兩國防長歡迎建立聯合參謀會談機制，以此做為推進所有領域聯合軍演、行動和互操作性的平台。此外，兩國也將在整合防空、飛彈防禦、無人航空系統（UAS）和反無人機技術等新興領域，更密切交流。

    印度和澳洲都是「四方安全對話」（QUAD）成員，兩國防長對美、日、印、澳在QUAD架構下取得之進展表示歡迎，並指這四國之間的戰略愈加趨於一致。兩人也重新確認致力於「自由、開放、和平、穩定和繁榮的印太」，致力於維護區域航行、飛越自由，和貿易暢通。這段訊息被視為旨在對抗中國在南海的愈加強勢。

    12年來 首位印度防長訪澳

    這是十二年來首位印度防長訪問澳洲。分析家指出，儘管印度因歷史因素，對於與美國建立密切關係仍有猶豫，但是印度也務實地體認到，需要與美國合作，管理中國問題，而QUAD提供中間路線，使印度不僅與美國、也與其他夥伴國家合作，這種多邊參給予印度，在戰略布局和管理關係上，保有更多靈活性。

