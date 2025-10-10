違反駐中新令 美外交官隱瞞中國戀情被開除

美國國務院宣布，已將1名未如實申報與中國籍人士發展戀情的男性員工解雇，據稱該名中國女性「可能是間諜」。（路透檔案照）

美國國務院八日宣布，已將一名未如實申報與中國籍人士發展戀情的男性員工解雇。據稱該名身分未被公開的外館官員坦承，該名中國女性「可能是間諜」。

坦承女友可能是間諜

國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）表示，當事者承認隱瞞與一名中國公民交往，而女方的父親是「標準的共產黨幹部」，但未說明是否有涉及間諜活動的事證。

請繼續往下閱讀...

國務院指出，這是美國總統川普重返白宮後簽署一項行政命令以來，首度發生的相關解雇案；該命令要求所有員工「忠實執行總統的政策」。

美國外交官和情報專家指出，北京一直積極利用「美人計」（honeypot）來取得美國機密情資。美國官員在派駐中國前會聽取簡報，瞭解中國情報機關派遣美貌女性，引誘美國外交官的案例，也會被警告中方可能指派數十名國安人員，監視任何他們有興趣的美國外交官。

長期以來，美國國務院和其他在中國設有辦公室的機構，都會要求駐中人員向上呈報與中國公民的私人關係，但未明確禁止發生戀愛和性關係。

分手或離職 限駐中人員

然而，前美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）在川普今年一月上任前，向美國在中國的六個使領館下達新命令，包括政府人員及其獲得安全許可的家屬和承包商，均不得與中國公民發展任何戀愛和性關係。

美聯社報導，該指示當時是透過口頭和電子方式傳達給駐中人員，但並未對外公開。此前已與中國公民建立類似關係的美國人員，可以申請豁免，但若遭拒絕，就必須在結束關係和離職之間二擇一，違反規定者將被勒令立即離開中國，相關規定僅限駐中人員。

皮戈特強調：「我們對任何破壞國家安全的行為秉持零容忍態度，絕不寬貸。」

中國外交部發言人郭嘉昆九日在例行記者會上拒絕評論此事，僅強調反對搞意識形態劃線、對中惡意抹黑。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法