為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    違反駐中新令 美外交官隱瞞中國戀情被開除

    2025/10/10 05:30 國際新聞中心／綜合報導
    美國國務院宣布，已將1名未如實申報與中國籍人士發展戀情的男性員工解雇，據稱該名中國女性「可能是間諜」。（路透檔案照）

    美國國務院宣布，已將1名未如實申報與中國籍人士發展戀情的男性員工解雇，據稱該名中國女性「可能是間諜」。（路透檔案照）

    美國國務院八日宣布，已將一名未如實申報與中國籍人士發展戀情的男性員工解雇。據稱該名身分未被公開的外館官員坦承，該名中國女性「可能是間諜」。

    坦承女友可能是間諜

    國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）表示，當事者承認隱瞞與一名中國公民交往，而女方的父親是「標準的共產黨幹部」，但未說明是否有涉及間諜活動的事證。

    國務院指出，這是美國總統川普重返白宮後簽署一項行政命令以來，首度發生的相關解雇案；該命令要求所有員工「忠實執行總統的政策」。

    美國外交官和情報專家指出，北京一直積極利用「美人計」（honeypot）來取得美國機密情資。美國官員在派駐中國前會聽取簡報，瞭解中國情報機關派遣美貌女性，引誘美國外交官的案例，也會被警告中方可能指派數十名國安人員，監視任何他們有興趣的美國外交官。

    長期以來，美國國務院和其他在中國設有辦公室的機構，都會要求駐中人員向上呈報與中國公民的私人關係，但未明確禁止發生戀愛和性關係。

    分手或離職 限駐中人員

    然而，前美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）在川普今年一月上任前，向美國在中國的六個使領館下達新命令，包括政府人員及其獲得安全許可的家屬和承包商，均不得與中國公民發展任何戀愛和性關係。

    美聯社報導，該指示當時是透過口頭和電子方式傳達給駐中人員，但並未對外公開。此前已與中國公民建立類似關係的美國人員，可以申請豁免，但若遭拒絕，就必須在結束關係和離職之間二擇一，違反規定者將被勒令立即離開中國，相關規定僅限駐中人員。

    皮戈特強調：「我們對任何破壞國家安全的行為秉持零容忍態度，絕不寬貸。」

    中國外交部發言人郭嘉昆九日在例行記者會上拒絕評論此事，僅強調反對搞意識形態劃線、對中惡意抹黑。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播