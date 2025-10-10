為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    匈牙利作家 獲2025諾貝爾文學獎

    2025/10/10 05:30 編譯張沛元／綜合報導
    拉斯洛有多部作品被改編成長篇電影，包括1985年的「撒旦的探戈」（Satantango）。（法新社）

    「末日大師」拉斯洛獲殊榮

    被譽為當代文學「末日大師」的匈牙利小說家卡勒斯納霍凱．拉斯洛（László Krasznahorkai），九日憑藉其「引人入勝、高瞻遠矚、在末世恐懼中重申藝術力量的作品」，摘下二〇二五年諾貝爾文學獎桂冠。

    在末世恐懼中重申藝術力量

    七十一歲的拉斯洛是繼二〇〇二年獲獎的小說家卡爾特斯以來，史上第二位獲得諾貝爾文學獎的匈牙利作家。拉斯洛在得獎後表示非常開心，心情既平靜又緊張，「這是我成為諾貝爾獎得主的第一天」。儘管拉斯洛曾公開批評匈牙利總理奧班，奧班仍在臉書上發文大讚拉斯洛是匈牙利的驕傲，「恭喜！」

    拉斯洛被視為匈牙利最重要的在世作家，其著作探討後現代反烏托邦與憂鬱等主題，此前曾多次被視為熱門得獎人選。評選諾貝爾文學獎的瑞典學院在褒揚詞中盛讚，拉斯洛是一位偉大的史詩級作家，承襲了從生於奧匈帝國的文豪卡夫卡到奧地利知名作家伯恩哈德的中歐文學傳統，其作品特色在於荒謬與極度怪誕，然其才華非僅於此，他還以更沉思精準的口吻書寫東方。

    諸多作品被搬上大螢幕或舞台

    拉斯洛在一九五四年生於一個中產階級猶太裔家庭，故鄉朱拉是一個靠近羅馬尼亞邊界的東南方的小鎮，其偏僻程度一如他一九八五年出版的處女作「撒旦探戈」（Satantango）的故事背景；該書甫問世便轟動匈國文壇，也是拉斯洛本人的突破之作，以極具暗示性筆調描述共產政權垮台前一群匈國貧民在鄉下集體農場的生活，稍後被改編為電影，為拉斯洛諸多被搬上大螢幕或舞台的作品之一。

    拉斯洛文風以綿延不絕的長句著稱，被形容為「緩慢流淌的敘事熔岩」。至於他的末日史詩系列第五部作品「赫施特〇七七六九」（Herscht 07769），則是不可思議地結合暴力與美學的一氣呵成之作，其結局也再次呈現拉斯洛作品中常見的不可預測。

    2025年諾貝爾文學獎由匈牙利作家拉斯洛摘下桂冠。（歐新社檔案照）

