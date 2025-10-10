掌握時機軟硬兼施 川普再下一城

美國總統川普8日在白宮主持「反法西斯運動」圓桌會議時，原本並未列席的國務卿魯比歐在會議尾聲現身，先遞紙條給川普，然後直接到他身旁耳語。川普接著便在社群平台宣布，以色列和哈瑪斯即將達成協議。（路透）

美國總統川普八日在白宮藍廳主持「反法西斯運動」（Antifa）圓桌會議時，接獲國務卿魯比歐通知後，隨即宣布以色列與哈瑪斯接近達成停火協議，符合川普在斡旋國際衝突期間總是率先向公眾宣布的行事作風。不過，能夠促使歷時約兩年的加薩衝突落幕，憑藉的是川普一方面掌握時機、一方面向堅定盟友以色列施加壓力的幕後操盤所達成。

白宮圓桌會議中獲知

魯比歐原先未列席，直到會議尾聲才入場接替幕僚長威爾斯位置。就坐後他立即動筆，趁空檔將信紙遞給川普。川普看過並點頭後，魯比歐直接到他身旁耳語。川普接著宣布，「我剛接到了國務卿的通知，得知我們非常接近達成中東協議。他們很快就會需要我」。美聯社拍攝到的信紙內容寫道：「您需要盡快核准一則真實社群的貼文，以便能夠率先宣布協議」。

與過去對以色列無條件支持不同，此次川普展現戰略轉變。雖於九月廿九日公開提出支持以色列的廿點加薩和平計畫，並展現對總理納坦雅胡的堅定支持，但私底下，該計畫早已在聯合國大會期間與阿拉伯及穆斯林領袖協商定案，納坦雅胡審閱時才發現包含「巴勒斯坦建國」等無法接受條款。

川普私下亦對以色列空襲美國盟友卡達深感不滿，遂藉阿拉伯國家團結反對空襲的氛圍，推動中東各國接納美方計畫。他更「伏擊」納坦雅胡，要求其直接從白宮橢圓辦公室致電卡達領導人道歉。據網路媒體「Politico」報導，一名高階卡達官員當時在場監督，確保納坦雅胡「照稿宣讀」。照片顯示，川普甚至親自為他執話筒。事後，川普罕見以行政命令向卡達提供安全保證，凸顯其強化與阿拉伯國家關係的戰略，延續第一任期促成阿聯酋、巴林、摩洛哥與以色列簽署「亞伯拉罕協議」的路線。

對於哈瑪斯，川普施加高壓，要求最晚在五日接受協議，否則將全力支持以色列「完成職責」。哈瑪斯則抓住川普胃口，聚焦人質釋放議題。川普不但視此為勝利，甚至發布哈瑪斯聲明，是史上首位公開轉發被美方列為恐怖組織聲明的美國總統。

哈瑪斯未接受關鍵條款

然而，哈瑪斯並未接受和平計畫中多數關鍵條款，此點未被公開提及。川普亦未深究細節，而是著重推動各方盡速達成協議結論。川普向新聞網站「Axios」表示，他向納坦雅胡說：「『畢比，這是你取勝的機會。』他接受了，他只能接受，別無選擇」。

