    首頁 > 國際

    以哈簽停火協議 撤軍釋人質

    2025/10/10 05:30 編譯林家宇／綜合報導
    以色列特拉維夫「人質廣場」上的民眾開心比出勝利手勢。（路透）

    以色列特拉維夫「人質廣場」上的民眾開心比出勝利手勢。（路透）

    以軍撤離加薩後 哈釋人質

    歷時約兩年的加薩戰爭迎來重大突破。以色列與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」九日同意依照美國總統川普提出的廿點和平計畫，於埃及簽署停火協議，釋放所有仍存活的人質，輸送當地亟需的人道物資，以色列軍隊也準備在協議生效廿四小時內從加薩走廊階段性撤離。若協議成功落實，將成為川普上任以來最重大的外交成果。

    川普預計本週飛往中東

    主要協調國卡達表示，當前達成的協議是整個加薩停火協議的第一階段，主要內容為釋放人質和囚犯並運輸援助物資。據哈瑪斯消息人士指出，哈瑪斯將於生效後七十二小時內，以廿名倖存人質交換遭以色列關押的二五〇名終生監禁囚犯和一七〇〇名自加薩戰爭爆發後遭關押的巴勒斯坦人，人質預料最快十三日獲釋。據川普說法，所有人質會在十三日返國，他也預計在本週飛往中東。

    停火協議將待以色列內閣九日召開會議核准後正式生效。白宮表示，以軍撤軍完哈瑪斯才會啟動七十二小時倒數。總理納坦雅胡把帶回人質的成果歸功於「上帝的幫助」。哈瑪斯首席談判代表哈雅表示，哈瑪斯希望能夠取得川普及推動和平進程國家的保證，確保戰爭會永久結束。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯說，希望這是邁向達成永久政治解決、引領建立獨立巴勒斯坦國的序曲。

    納坦雅胡邀川普到國會演講

    川普在「真實社群」發文，稱「這是阿拉伯與穆斯林世界、以色列、周邊國家及美國的偉大一天！感謝卡達、埃及與土耳其的調停者」、「這意味著所有人質將迅速獲釋，以色列會撤出他們的部隊到所同意的界線，作為朝向堅實、持久且永久和平的第一步」。美以領袖通電相互祝賀達成「歷史性成果」，納坦雅胡還邀請川普赴以色列國會發表演說。

    哈是否解除武裝 以反巴建國 仍有隱憂

    然而，川普的簡短宣布並沒有說明協議細節，包括加薩戰後由誰統治，哈瑪斯是否解除武裝，加上和平計畫中包含納坦雅胡堅決反對的巴勒斯坦建國前景，本次協議步上破局後塵的可能性引發外界擔憂。

    殺戮終將結束 人民喜極而泣

    停火協議公布後在加薩引起熱烈迴響，數十萬流離失所的民眾在廢墟中歡呼擁抱，喜極而泣，「感謝真主，殺戮終於要結束了」；不僅在加薩，特拉維夫的人質家屬與支持者們互相擁抱，湧現出喜悅之情。不過，以色列仍在九日凌晨至清晨對加薩市郊區發動空襲。

    二〇二三年十月七日哈瑪斯越過以色列邊界，於該國南部發動突襲行動，殺害一二一九人並挾持二五一名人質。以當局推斷，尚待獲釋的四十八名人質中廿八人已喪生。以色列當日隨即向哈瑪斯宣戰並發動軍事反擊。據加薩當局統計，至少六萬七一八三人在戰爭中喪生，估計超過半數為女性和兒童，導致當地陷入飢荒等嚴重人道危機，使以色列飽受國際譴責，遭控對巴勒斯坦人犯下種族滅絕；哈瑪斯亦被指控犯下戰爭罪和危害人類罪。

    加薩走廊南部城市汗尤尼斯的兒童熱烈慶祝以哈停火。（法新社）

    加薩走廊南部城市汗尤尼斯的兒童熱烈慶祝以哈停火。（法新社）

