紐時：美知名律所疑遭中國駭侵

中國駭客涉嫌入侵美國十幾家律師事務所和科技公司，聯邦調查局（FBI）已對此展開調查。（示意圖，美聯社檔案照）

客戶包括柯林頓、希拉蕊等政要

紐約時報七日報導，根據兩名知情人士，美國最知名的律師事務所之一「威廉斯與康諾里律師事務所」（Williams & Connolly，下稱威康律所） 已告知客戶，中國駭客入侵該事務所的電腦系統，以及可能取得部分客戶的電子郵件。此為中國駭客針對美國律所的更廣泛行動的一環。

不具名知情人士透露，美國聯邦調查局（FBI）華府辦事處正在調查該律所被駭，以及同一批中國駭客犯下的其他類似攻擊。報導中指出，這批中國駭客涉嫌在近幾個月入侵威康律所以外的十多家律所以及科技公司的網路。

請繼續往下閱讀...

紐時還說，威康律所近日一直試圖安撫客戶，告知客戶據其所知，駭客不會公開或兜售所竊取的資訊；該律所律師的一些電子郵件帳號被入侵，駭客可能已取得部分客戶的電郵。

威康律所︰電郵遭零日攻擊

在給紐時的聲明中，威康律所稱其律師的電郵遭駭客入侵，是所謂的「零日攻擊」，但重點是無證據顯示該律所的資訊科技系統內有絕密客戶資料被竊。聲明中還說，該律所已採取行動亡羊補牢，目前已無證據顯示其網路上有未經授權的流量。

Google旗下的麥迪安（Mandiant）資安公司九月份曾在報告中指出，中國駭客已進行長達一年的間諜活動，目的在於利用電腦網路中的所謂「零日漏洞」（指軟硬體中開發者尚未發現亦無有效修補程式的安全漏洞），來竊取律所等機構的資訊，該公司自今年三月以來已回應許多垂直產業的入侵行為，特別是法律服務與軟體公司，「根據近日調查的證據，（駭客）鎖定美國法律界主要是為了收集與美國國家安全與國際貿易有關的資訊。」

威康律所以不畏政府權勢聞名，其客戶包括前總統柯林頓與其妻前國務卿希拉蕊等政要；當美國總統川普以懲罰性行政命令對付被他視為在法律與政治上對他不利的律所時，威康律所率挺身而出，代理其中一家被川普盯上的律所。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法