英軍指控 中國戰機模擬攻擊英艦

英國皇家海軍「威爾斯親王號」航空母艦打擊群，5日起首次與印度航空母艦「維克蘭 特號」打擊群，在西印度洋舉行聯合演習，涵蓋潛艦作戰及艦載機的協同演練，以強化 兩國海上與空中聯合作戰能力。挪威與日本船艦也參與演習。 （取自英國國防部官網）

凸顯在南海與台海進行航行自由任務風險升高

軍事新聞網站「Army Recognition」七日引述英國「獨立報」披露，英國軍方指出，英國皇家海軍「伊莉莎白女王級」航空母艦「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）打擊群，在南海南沙群島附近遭中國海軍船艦跟監與騷擾，中國戰機甚至對隸屬打擊群的巡防艦「里契蒙號」（HMS Richmond）執行「建構性擊殺」（constructive kill）攻擊模擬。

報導指出，此事是從九月十二日里契蒙號與美國海軍神盾驅逐艦「希金斯號」（USS Higgins）共同穿越台灣海峽後，一連串對峙的延伸，凸顯在南海與台海進行「航行自由任務」的風險不斷升高，而這些航線對美國貿易與盟國安全至關重要。中方此舉增加誤判的可能性，也考驗盟軍維護航行自由的決心。

據報導，中國戰機沿著與攻擊英國船艦相同的軌跡飛行，然後脫離，英軍官員指此舉為「建構性擊殺」。更新資訊顯示，里契蒙號在穿越台海時，也遭到中國模擬攻擊演練威脅。

所謂「建構性擊殺」是一種具示警性質的戰術，戰機飛行員爬升至可開火的範圍內，進行模擬攻擊，隨即脫離。英軍官員形容，這類行動具有「資訊戰」意圖，目的是展現中方戰機「鎖定」英方船艦，同時保持安全距離。中方戰機搭載視距外空對空飛彈與反艦彈藥，且配屬AESA相列雷達，即使未開火，也能夠在雷達參數上呈現逼真的攻擊軌跡。

英方報告指出，雙方動態在艦上雷達與光電系統中皆清晰可辨，可供事後分析。

排水量達六‧五萬噸的威爾斯親王號搭載可短場起飛與垂直降落的F-35B戰機，目前率領打擊群執行為期八個月的「高桅行動」（Operation Highmast），航程貫穿印太地區，期間包括外交訪問與多國聯合演習。除政治象徵意義外，此次部署也做為測試艦隊續航與戰術節奏的實戰驗證。

在南沙群島海域，中方船艦以輪替方式進行跟監、接近與示警動作，時而強化、時而放鬆，以維持「灰色地帶」接觸壓力。英軍官員表示，有四至五艘中國船艦試圖靠近威爾斯親王號，以測試反應。

英印海軍首次雙航艦聯合演習

另一方面，威爾斯親王號打擊群五日起也在西印度洋，首次與印度航空母艦「維克蘭特號」（INS Vikrant）打擊群，舉行為期四天的「康坎演習」（Exercise Konkan），內容涵蓋潛艦作戰及艦載機的協同演練，以強化兩國海上與空中聯合作戰能力。康坎演習自二〇〇四年起每兩年舉行一次，此次是史上首次由兩國航艦打擊群共同進行海上聯合演訓。

