台灣曾邀北川進演講、頒獎給亞基

中研院院長廖俊智（左）與2025年諾貝爾化學 獎得主亞基於2024年「唐獎」典禮上合影。 （中研院提供）

MOF為當前全球資源挑戰提供全新解方

今年諾貝爾化學獎表揚金屬有機骨架（MOF）研究領域，由日本的北川進、英國的羅布森（Richard Robson）和美國的亞基（Omar M. Yaghi）等三名化學家獲獎。台灣學界則「猜中」北川進與亞基，如台灣化學學會今年三月就邀北川進來台演講，二〇二四年第六屆唐獎則頒發永續發展獎給亞基，肯定其研究有助吸附二氧化碳、水等，有助地球永續發展。

台灣科技媒體中心昨邀請國內專家學者，分析三人得獎貢獻與跟台灣交流。中研院化學所副所長江明錫表示，MOF是新化合物，透過調控金屬跟有機物組成的三維結構，形成奈米級孔洞，可吸附物質，有非常多應用。中央大學化學系教授謝發坤補充，MOF如海綿體，其孔洞被亞基應用在吸附水分子上，讓在沙漠環境還能取水，也可吸附二氧化碳，或儲存氫氣等，另外醫藥應用也具強大潛力，可吸附藥物進入人體再釋放出來。

清華大學化學系教授林嘉和說，能源將走向氣體時代，MOF宛如「奈米房間」可儲存處理氣體跟離子，具有分離、吸附、催化等三大應用。林嘉和說，羅布森非常資深，一九八九年首創合成出MOF結構，北川進、亞基則在應用有重大貢獻。

台灣與今年得主頗為有緣。林嘉和說，台灣化學學會今年三月剛好邀請北川進來台演講，因學界猜測MOF領域應會得諾貝爾獎，他也是京都大學副校長，與台大、中央等校都有密切合作。謝發坤也回憶，北川進走路很快，來台吃什麼菜都接受，中央有儲氫團隊邀他指導。中研院長廖俊智更說，上週五才去京大演講並跟北川進碰面。

另一位得主亞基，則是廖俊智早年在美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）的同事。廖表示，亞基是巴勒斯坦人，非常重視教育，除了自己的學生，也在全球各地設立文化與科學研究中心，訓練當地學生。

亞基以MOF獲第六屆唐獎肯定

亞基也以其MOF貢獻，得到台灣第六屆唐獎「永續發展獎」肯定。唐獎指出，MOF材料可有效捕捉、集中並利用二氧化碳、氫氣、甲烷和水等小氣體分子，為當前全球資源挑戰提供全新解方。

