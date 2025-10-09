MOF金屬有機骨架 像妙麗魔法手提包／諾貝爾化學獎 日英美3學者獲殊榮

2025諾貝爾化學獎

瑞典皇家科學院八日宣布，日本化學家北川進、英國化學家羅布森（Richard Robson）與美國化學家亞基（Omar Yaghi），榮獲二〇二五年諾貝爾化學獎，以表彰他們在全新分子架構「金屬有機骨架」（MOF）發展上所做的貢獻，未來可能有助於減少污染並應對氣候變遷等人類面臨的重大挑戰。

有助減少污染 應對氣候變遷

北川、羅布森與亞基三人創造出具有巨大內部空間的分子結構，讓氣體與其他化學物質能夠穿流其中，可應用於從沙漠空氣中提取水分、捕捉二氧化碳、儲存有毒氣體，或催化化學反應。諾貝爾獎委員會將MOF比喻為「哈利波特」（Harry Potter）小說中妙麗（Hermione Granger）的魔法手提包，即外觀看似小巧，內部卻能容納驚人的大量物質。

瑞典皇家科學院在新聞稿中指出，在這種全新分子架構中，金屬離子做為「基石」，與長鏈有機（以碳為基礎）分子相連結。金屬離子與有機分子共同組成具有巨大空腔的晶體，這些具多孔性的材料即為「金屬有機骨架」。藉由改變MOF的組成單元，化學家可設計出能夠捕捉與儲存特定物質的材料。MOF也能促進化學反應或導電。

諾貝爾化學委員會主席林克（Heiner Linke）指出，MOF具有極大潛力，可用於設計具有新功能的客製化材料。

3人各自研究突破 互相補充

三位化學家雖分別進行研究，但各自的突破互相補充。一九八九年，羅布森以全新方式嘗試運用原子的固有特性，將帶正電的銅離子與一種四臂分子結合，每條臂末端都有一個被銅離子吸引的化學基團。當兩者結合後，形成一種排列有序、內部寬敞的晶體。

羅布森立刻意識到這種分子結構的潛力，但最初的結構並不穩定，容易崩塌。之後，北川進與亞基在一九九二年至二〇〇三年間各自提出一系列革命性發現。北川證明氣體可進出這些結構，並預言MOF具備可變形的彈性。

亞基則製造出極為穩定的MOF，並展示其可透過「理性設計」方式進行改良，賦予新的理想特性。

在三人的突破性研究之後，化學家已建立數以萬計的不同MOF，其中一些有望協助解決人類面臨的重大挑戰，包括從水中去除「永久化學物質」（PFAS）、分解環境中殘留的藥物、捕捉二氧化碳，或從沙漠空氣中提取水分等應用。

化學獎是本屆諾貝爾獎系列中的第三個獎項，三位得主將平分一一〇〇萬瑞典克朗（約三五七三萬台幣）獎金。北川透過電話受訪時表示深感榮幸，也非常高興多年來的研究獲得肯定。亞基表示，對獲獎消息感到「驚訝、喜悅與難以置信」。八十八歲的羅布森則說，他「當然非常高興，但也有些震驚」。

