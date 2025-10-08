謠言終結站》吃布洛芬增中風風險？ 錯誤訊息

謠言終結站

網傳內容：退休醫師良心提醒！60歲後盡量不要吃布洛芬（ibuprofen）、雙氯芬酸（diclofenac）等止痛藥，否則中風風險暴增3倍？

查證結果：MyGoPen查證指出，專家強調，不同患者的條件不同，同一患者也有前後病況的差異，不可一概而論，疾病有一定的病程發展過程和所需時間，傳言污名化布洛芬為錯誤訊息。

