謠言終結站》吃布洛芬增中風風險？ 錯誤訊息

謠言終結站》吃布洛芬增中風風險？ 錯誤訊息2025/10/08 05:30
謠言終結站
網傳內容：退休醫師良心提醒！60歲後盡量不要吃布洛芬（ibuprofen）、雙氯芬酸（diclofenac）等止痛藥，否則中風風險暴增3倍？
查證結果：MyGoPen查證指出，專家強調，不同患者的條件不同，同一患者也有前後病況的差異，不可一概而論，疾病有一定的病程發展過程和所需時間，傳言污名化布洛芬為錯誤訊息。
熱門賽事、球星動態不漏接
為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。
謠言終結站
網傳內容：退休醫師良心提醒！60歲後盡量不要吃布洛芬（ibuprofen）、雙氯芬酸（diclofenac）等止痛藥，否則中風風險暴增3倍？
查證結果：MyGoPen查證指出，專家強調，不同患者的條件不同，同一患者也有前後病況的差異，不可一概而論，疾病有一定的病程發展過程和所需時間，傳言污名化布洛芬為錯誤訊息。
熱門賽事、球星動態不漏接
中英對照讀新聞》Sunken WWII Japanese warship found off Solomon Islands 被擊沉的2戰日本軍艦在索羅門群島外海被發現下一則
英法美3學者 共享諾貝爾物理獎