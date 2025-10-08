美允售戰斧 川普促烏提使用計畫

戰斧飛彈（法新社檔案照）

針對透過北大西洋公約組織（NATO）向烏克蘭供應「戰斧」（Tomahawk）飛彈，美國總統川普六日表示，已大致做出決定，但由於不樂見烏俄戰爭情勢升級，他希望能先知悉烏克蘭的使用計畫。

不願戰事升級 想了解「飛彈要射到哪」

川普在白宮向媒體表示，自己「可以說已經做出決定」，但他想了解基輔「要把飛彈射到哪裡，我會提出一些問題，我不想看見事態升級。」

請繼續往下閱讀...

美國網路媒體「Axios」引述烏克蘭官員和政府消息人士報導，基輔並不知道川普的決定為何。不過，近幾週來，川普政府已對美方是否得以在烏克蘭取得飛彈後保有使用上的掌控權表達關切。

射程可達二五〇〇公里的戰斧飛彈是烏克蘭亟欲爭取的武器之一，藉此取得深入打擊俄羅斯境內目標，甚至包括首都莫斯科在內的能力，有助於嚇阻俄羅斯總統普廷，進而在談判桌上爭取更有利的條件。

烏克蘭總統澤倫斯基在上月聯合國大會期間，向川普提出供應戰斧飛彈要求。他在接受Axios專訪時提到，只要烏克蘭能夠取得這類強大武器，或許不必動用便可迫使普廷和談。

普廷五日警告，若沒有美國直接參與，烏克蘭無法使用戰斧飛彈。因此，華府向烏克蘭供應戰斧飛彈，將使局勢進入一個實質的新階段，導致美俄直接對峙，摧毀雙方關係中的任何正面進展。

克里姆林宮發言人佩斯科夫七日回應媒體提問時表示，俄方正等待華府就供應戰斧飛彈議題發表明確聲明。他強調，「若省略各種細節，我們在談的是關於具備核打擊能力的飛彈。因此，這對情勢來說將是嚴重升級。」

烏擴大打擊俄能源、石油設施

與此同時，烏克蘭也擴大打擊俄羅斯的能源、石油基礎設施，做為莫斯科對烏國城市頻繁空襲的回應。繼六日向俄國發射二五一架無人機後，烏軍七日再發動另外一起大型無人機空襲行動，俄方聲稱共攔截二〇九架。俄國媒體披露，烏克蘭無人機襲擊俄國西伯利亞地區的秋門市，當地距離俄烏戰爭前線逾兩千公里，據稱攻擊目標可能是安蒂平斯基（Antipinsky）煉油廠。

俄羅斯則在六日至七日向烏克蘭發射一五四架無人機，約半數遭到攔截，其中一架無人機擊中位於蘇米和波塔瓦地區的鐵路和能源設施，導致超過一千人斷電。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法