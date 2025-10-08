退將慫恿「政變」 菲參謀總長悍拒

菲律賓武裝部隊參謀總長布勞納（法新社檔案照）

香港「南華早報」七日報導，菲律賓武裝部隊參謀總長布勞納（Romeo Brawner Jr.）透露，他最近斷然拒絕八名退役將領和上校，呼籲他解決該國貪腐猖獗問題的請求。消息人士形容，此舉是推動「柔性政變」（soft coup）的手段，目的是削弱對總統小馬可仕的支持，改挺副總統薩拉‧杜特蒂。

8退役軍官藉口反貪 主張改挺薩拉

布勞納三日在向菲律賓外國記者協會（Focap）進行簡報後，接受南早訪問時表示，前述八名退役軍官是在九月廿日向他提出要求，當時菲律賓正值一‧九兆菲律賓披索（約九九六九億台幣）防洪設施傳出貪腐醜聞，而即將爆發全國抗議前夕。

由退役空軍少將波奎茲（Romeo Poquiz）率領的退役軍官，在阿奎納多軍營（Camp Aguinaldo）提出他們的要求，當時布勞納正在與他的聯合作戰參謀人員開會。波奎茲親自遞交一封信函，請求與軍事首長會面。布勞納說：「我們給了波奎茲將軍一個與我們交談、表達不滿的機會」，但這八名退役軍官的弦外之音昭然若揭：主張更換領導層，改支持副總統薩拉‧杜特蒂。

布勞納說：「他們沒有說撤銷（對小馬可仕的）支持，卻說政府裡有太多貪腐官員，包括參議員和眾議員，你要加入這個行動嗎？」布勞納表示，他的答案是堅決的「不」。

報導指出，此事提供一個罕見的窗口，讓外界瞭解在小馬可仕面臨迄今最大政治危機之際，菲律賓最高軍事領導層如何因應呼籲撤銷支持這位總統的要求。知情人士指出，布勞納是僅次於小馬可仕的指揮系統最高層，與他進行上述對話，他會認為這是要求撤銷對總統支持的柔性政變，因為只有軍事指揮官才能撤回支持。

知情人士指出，這與二〇一一年時任參謀總長雷耶斯（Angelo Reyes）被說服撤回對時任總統艾斯特拉達支持如出一轍。

