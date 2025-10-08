高市早苗新人事 黨內政權輪替

自民黨總裁高市早苗發動黨內「政權輪替」，傳「地下司令」稅制調查會長宮澤洋一也將卸任。（法新社檔案照）

主流與非流派易位 岸田、石破、森山派、菅集團紛掃地出門

日本自民黨七日敲定主要幹部人事，除了原任黨最高顧問的麻生太郎再任副總裁之外，黨魁高市早苗重用競選舉對手小林鷹之擔任政調會長，捲入政治獻金風暴的萩生田光一出任幹事長代行，均受到矚目。從這份名單可以發現，原屬岸田派、石破派、森山派和菅集團的主流派人馬都被掃地出門，就連難以撼動的「地下司令」稅制調查會長宮澤洋一，也傳出將要卸任。高市的新人事，主流與非流派易位，形同黨內的「政權輪替」。

七日公布的主要黨幹部名單包括：副總裁麻生太郎、幹事長鈴木俊一、總務會長有村治子、政調會長小林鷹之、選對委員長古屋圭司、國對委員長梶山弘志、組織運動本部長新藤義孝、廣報部長鈴木貴子，以及幹事長代行萩生田光一。

副總裁麻生將可發揮穩定執政團隊軍心的實質作用，「黨四役」的幹事長鈴木握有未來選舉的提名權，總務會長有村和選對委員長古屋，也都是高市長年戰友。政調會長為黨提出政策把關，小林雖為競爭對手，但在經濟、安保政策和保守理念上與高市相當接近。萩生田光一擔任幹事長代行，可為高市解決與在野黨協調的棘手問題。

「地下司令」宮澤洋一傳將卸任

除了黨主要幹部之外，稅制調查會長宮澤洋一也傳出將要退任的消息。稅制調查會隸屬政調會之下，但稅調會長的權力相當大，可說是制定日本稅制改革方針、稅制改正大綱的最終決策者。

現年七十五歲的宮澤洋一是前首相宮澤喜一的姪子，也是前首相岸田文雄的表哥，出身財務省，被視為財務省在自民黨的「把關者」。高市主張進行稅制改革，但財務省主張財政健全，因此宮澤傳出將要卸任，意味高市很有機會拿下財政稅制主導權，也是高市能否推動大型減稅計畫的關鍵。

川普向高市祝賀 日媒︰語氣有溫度

另一方面，美國總統川普六日在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）貼文，向高市表達祝賀。川普預定本月底訪問日本，美日雙方正協調於廿八日舉行首次「川高會」，外界對於高市的外交處女秀相當關注。日本媒體指出，川普對外國新領袖致賀並不罕見，但他的語氣並非例行公事式的外交辭令，而是帶有個人情感與溫度，顯示兩人或許會合得來。

高市七日也在X平台轉貼川普貼文，表示「非常高興收到川普總統熱情的祝賀之詞。我期待能與川普總統共同努力，進一步強化並深化日美同盟，同時推進『自由且開放的印太』（FOIP）理念。」

川普預定月底參加在馬來西亞舉行的東南亞國協（ASEAN）峰會，以及南韓慶州的亞太經濟合作會議（APEC）峰會，可能會在廿七日先訪問日本。日本時事通信報導，川普在日停留期間將與天皇德仁會面，視察美軍橫須賀基地，並可能安排與北韓綁架受害者家屬會面。

