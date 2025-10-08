諾貝爾物理獎得主╱馬丁尼斯與台灣密切合作 發展量子電腦

諾貝爾物理獎新科得主馬丁尼斯與台灣合作發展量子電腦，圖為馬汀尼斯2023年在中研院擔任講座發表演說。（取自中研院網站）

今年諾貝爾物理學獎昨日揭曉，由英國學者克拉克（John Clarke）、法國學者德沃雷（Michel H. Devoret）及美國學者馬丁尼斯（John M. Martinis）獲獎，國內學者分析三人憑藉宏觀系統重現量子物理現象，是發展超導量子電腦的基礎。中研院更透露，馬丁尼斯與台灣密切合作發展量子電腦，彼此保持緊密關係。

廖俊智邀請 任中研院量子計畫顧問

中研院院長廖俊智透露，馬丁尼斯與台灣關係密切，早在二〇二一年他離開Google公司後，廖俊智就請他擔任中研院量子計畫顧問，幾乎每週與台灣團隊舉行視訊會議，目前中研院發展新的量子位元，主要就是由他提出構想、台灣團隊執行，雙方也共同發表論文，二〇二三年任中研院講座。

廖俊智形容馬丁尼斯個性非常直爽，講話直接，但也非常理性，常思考如何激發團隊向心力。副院長周美吟則表示，馬丁尼斯是非常出色的實驗物理學家，所有細節完全掌握，並對事物具創造力。

中研院物理研究所特聘研究員陳啟東另補充，老學者克拉克早年非常喜歡台灣，自己就曾在台灣見過他兩、三次，克拉克也曾到他的實驗室參觀，多次參加台灣舉辦的會議等。

有關三人成就，周美吟解釋，四十年前，克拉克是教授，德沃雷是博士後，馬丁尼斯還是研究生，他們就發明特殊實驗裝置，利用超導體等材料，呈現約瑟夫森接面效應，在宏觀系統重現量子領域的兩大重要現象，穿隧效應（粒子穿透障礙）與能階（粒子能量與波長之間的聯繫）。

陽明交通大學電子物理系教授仲崇厚進一步解釋，古典力學認為粒子無法穿透，但量子力學認為量子物質同時具有粒子性與波動性，電子有一定機率穿透牆壁，但很難被觀測到，獲獎三人便是透過實驗，在宏觀世界下證實量子力學，具開創性。

中研院的陳啟東說，這三人在四十年前實驗成功，促成後續相關微波應用，還有高頻線路的混頻器、電壓標準器，如今最熱門的應用題目則是量子電腦基礎元件。

陽明交大電子研究所教授李佩雯補充，早期最直接應用是醫療檢測，因發展出可量測非常微弱的磁場變化，促成超導干涉儀，以及MRI（核磁共振）重要組件，如今也朝向成熟的超導量子電腦研究。

