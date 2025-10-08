英法美3學者 共享諾貝爾物理獎

德沃雷（取自耶魯大學網站）

有助開發下一代量子技術

二〇二五年諾貝爾物理學獎七日揭曉，由英國學者克拉克（John Clarke）、法國學者德沃雷（Michel Devoret），以及美國學者馬丁尼斯（John Martinis）等三人，以「發現電路中的宏觀量子力學隧道效應和能量量子化」，為開發下一代量子技術提供機遇所做的貢獻，摘下桂冠。這三位都在美國任教的獲獎者，將平分一千一百萬瑞典克朗（約三五六八萬台幣）獎金。

瑞典皇家科學院在聲明中指出，物理學領域的重要問題之一，就是能夠展示量子力學效應的系統最大尺寸是多少，而克拉克、德沃雷和馬丁尼斯在晶片上的實驗，成功揭示量子物理學的實際運作，因而獲得殊榮。三人利用一個手持大小的系統進行電路實驗，展示量子力學穿隧效應和量子化能階。

量子力學允許粒子直接穿過障礙，過程被稱為穿隧效應（tunnelling）。當有足夠大量的粒子參與這個過程，量子力學效應通常會變得不顯著，而獲獎者的實驗證明，量子力學特性可以透過肉眼，在宏觀上具體表現出來。

藉宏觀系統重現量子物理現象

在一九八四年至八五年間，克拉克、德沃雷和馬丁尼斯利用一個由超導體構成的電子電路，進行一系列實驗。超導體是一種可以在沒有電阻的情況下傳導電流的元件。在電路中，超導體元件被一層薄薄的非導電材料隔開，形成名為「約瑟夫森接面」（Josephson junction）的裝置。實驗透過精準調整和測量電路的各種屬性，能夠控制及探索電流通過時產生的現象。帶電粒子在超導體中移動，共同構成一個系統，其行為如同單一粒子填充整個電路。

宏觀的粒子狀系統最初處於電流流動且無電壓狀態，被困在其中的系統彷彿被一道無法跨越的障礙阻擋。然而，三人實驗中的系統透過穿隧展示量子特性，成功逃離零電壓狀態。系統狀態的改變可以透過電壓出現來檢測。三人展示系統的行為符合量子力學的預測，即具有量子化特性，意味它只吸收或釋放特定數量的能量。

諾貝爾物理學委員會主席艾瑞克森（Olle Eriksson）讚揚道，在量子力學出現一百年之際，還能有新發現實屬可喜，且三位獲獎者的發現也相當實用，因為量子力學是所有數位技術的基礎。

克拉克受訪時表示，榮獲諾獎是他一生中最大的驚喜，「我完全驚呆」（I’m completely stunned），從未想過自己的研究能夠得獎，但這些研究確實與日常生活息息相關，「我正在用手機說話，而手機之所以能發揮作用，根本原因之一就是這些努力」。他也向兩位共同得獎者致敬。

馬丁尼斯（美聯社）

克拉克（路透）

