為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    英法美3學者 共享諾貝爾物理獎

    2025/10/08 05:30 編譯孫宇青／綜合報導
    德沃雷（取自耶魯大學網站）

    德沃雷（取自耶魯大學網站）

    有助開發下一代量子技術

    二〇二五年諾貝爾物理學獎七日揭曉，由英國學者克拉克（John Clarke）、法國學者德沃雷（Michel Devoret），以及美國學者馬丁尼斯（John Martinis）等三人，以「發現電路中的宏觀量子力學隧道效應和能量量子化」，為開發下一代量子技術提供機遇所做的貢獻，摘下桂冠。這三位都在美國任教的獲獎者，將平分一千一百萬瑞典克朗（約三五六八萬台幣）獎金。

    瑞典皇家科學院在聲明中指出，物理學領域的重要問題之一，就是能夠展示量子力學效應的系統最大尺寸是多少，而克拉克、德沃雷和馬丁尼斯在晶片上的實驗，成功揭示量子物理學的實際運作，因而獲得殊榮。三人利用一個手持大小的系統進行電路實驗，展示量子力學穿隧效應和量子化能階。

    量子力學允許粒子直接穿過障礙，過程被稱為穿隧效應（tunnelling）。當有足夠大量的粒子參與這個過程，量子力學效應通常會變得不顯著，而獲獎者的實驗證明，量子力學特性可以透過肉眼，在宏觀上具體表現出來。

    藉宏觀系統重現量子物理現象

    在一九八四年至八五年間，克拉克、德沃雷和馬丁尼斯利用一個由超導體構成的電子電路，進行一系列實驗。超導體是一種可以在沒有電阻的情況下傳導電流的元件。在電路中，超導體元件被一層薄薄的非導電材料隔開，形成名為「約瑟夫森接面」（Josephson junction）的裝置。實驗透過精準調整和測量電路的各種屬性，能夠控制及探索電流通過時產生的現象。帶電粒子在超導體中移動，共同構成一個系統，其行為如同單一粒子填充整個電路。

    宏觀的粒子狀系統最初處於電流流動且無電壓狀態，被困在其中的系統彷彿被一道無法跨越的障礙阻擋。然而，三人實驗中的系統透過穿隧展示量子特性，成功逃離零電壓狀態。系統狀態的改變可以透過電壓出現來檢測。三人展示系統的行為符合量子力學的預測，即具有量子化特性，意味它只吸收或釋放特定數量的能量。

    諾貝爾物理學委員會主席艾瑞克森（Olle Eriksson）讚揚道，在量子力學出現一百年之際，還能有新發現實屬可喜，且三位獲獎者的發現也相當實用，因為量子力學是所有數位技術的基礎。

    克拉克受訪時表示，榮獲諾獎是他一生中最大的驚喜，「我完全驚呆」（I’m completely stunned），從未想過自己的研究能夠得獎，但這些研究確實與日常生活息息相關，「我正在用手機說話，而手機之所以能發揮作用，根本原因之一就是這些努力」。他也向兩位共同得獎者致敬。

    馬丁尼斯（美聯社）

    馬丁尼斯（美聯社）

    克拉克（路透）

    克拉克（路透）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播