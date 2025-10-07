躲美制裁 中國以物易物換伊朗石油

華爾街日報披露，伊朗石油的最大買家中國以類似「以物易物」方式，持續取得伊朗石油，再由中國國有企業協助伊朗本地基礎建設，藉此規避美國制裁。（路透檔案照）

美國對伊朗布下天羅地網的制裁，試圖封堵伊朗透過販售石油取得資金，進而在中東地區資助恐怖組織。然而，「華爾街日報」五日獨家披露，伊朗石油的最大買家中國以類似「以物易物」方式，持續取得伊朗石油，再由中國國有企業協助伊朗本地基礎建設，藉此規避美國制裁。

中國國企協助伊朗基建

根據美國等多個西方國家現任和前任官員說法，中伊之間類似以物易物貿易的體系，運作方式為伊朗石油運往中國後，中國國企接著在伊朗興建基礎設施，而負責執行這項循環的是號稱全球最大出口信貸機構的「中國出口信用保險公司」（Sinosure），以及一個被官員統稱為「Chuxin」的中國金融機構，該機構行事隱密，在中國近四千三百家銀行或金融公司註冊名單上都未見其名。

西方官員透過財務文件、情報評估和外交管道拼湊這個運作模式的輪廓。起初，一家伊朗控制的公司出面向一個中國買家出售石油，該買家則由遭到美國制裁的中國國企「珠海振戎」所控制。做為交換，該中國買家每月向「Chuxin」機構存入數億美元，由「Chuxin」將資金交付給在伊朗從事工程建設的中國承包商，這些建設計畫再由中國出口信保公司承保。

中國出口信保公司是中國中央政府的金融工具，用以支持北京的國際發展優先事項，在伊朗這類政治敏感地區尤其重要。該公司表示，截至去年底，他們已為全球逾九兆美元貿易和投資活動提供支持。

這類安排成功繞過國際銀行體系，為飽受制裁之苦的伊朗經濟提供生機。官員指出，去年有高達八十四億美元（約二五五六億台幣）的石油款項，透過該資金管道流入伊朗，為中國在伊朗的大型基礎建設計畫提供資金。美國能源情報署推估，伊朗去年出口價值四三〇億美元的商品，以原油為主，其中約九十％流向中國。美國政府和業界專家表示，運抵中國的伊朗原油，會透過間接途徑掩蓋來源，包括船對船轉運，並經常混入其他國家的原油。

在伊朗，中國協助的基​​建計畫往往是政府主導的大型工程，包括機場、煉油廠和交通運輸等，由中國最大的國有銀行和工程集團管理。美國維吉尼亞州威廉瑪麗學院研究實驗室AidData數據顯示，在二〇〇〇至二三年間，中國承諾為伊朗基礎設施提供逾二五〇億美元資金。在五十四筆有紀錄交易中，中國出口信保公司直接參與十六筆。美國雖對中企採取針對性制裁，但並未將在伊朗從事民用工程的公司列入黑名單，也未針對任何一家中國大型銀行實施制裁，形成漏洞。

