中國在菲買網軍 離間美菲關係

由前菲律賓總統雅羅育（Gloria Arroyo）與中共統戰機構共同創辦的「菲中瞭解協會」（APCU），今年6月頒獎給菲國華裔前參議員科塞廷(Anna Dominique "Nikki" Marquez-Lim Coseteng，左二)，時任中國駐菲律賓大使黃溪連（右二）也出席。（路透檔案照）

InfinitUs利用假帳號 擴散反美內容

菲律賓總統小馬可仕上任後，在與中國的南海爭議上展現強硬作風，同時強化與美國軍事合作。「路透」六日揭露，除了檯面上的軍事、外交對峙外，北京還透過菲律賓企業招攬網軍，試圖以資訊戰削弱輿論對小馬可仕政府政策，以及美菲安全同盟的支持。

請繼續往下閱讀...

路透檢視馬尼拉行銷公司「InfinitUs Marketing Solutions」內部文件、分析「臉書」假帳號資訊，以及對前員工、菲國政府官員的訪談顯示，InfinitUs接受中國資金，利用假帳號放大菲律賓寫手製作的反美內容，在社群媒體推動符合中國觀點及立場的輿論風向，其中部分寫手也收受中國資金。

發影片捧中國海軍技術

InfinitUs最早是在四月菲國參議院的一場聽證會中，遭時任多數黨領袖杜連迪諾（Francis Tolentino）指控利用假帳號美化中國大使館形象，推動違背菲律賓利益的影響力行動。但路透發現，該公司的活動還包括貶低美菲同盟關係，以及西方研製的新冠肺炎疫苗，其創立的媒體平台「你好馬尼拉」（Ni Hao Manila）發布的內容，包括凸顯中國海軍技術影片，以及批評菲美安全合作。

一份含有二〇二三年八月合約內容的文件顯示，InfinitUs被交辦的任務包括在臉書和X等社群平台「引導公眾輿論」，以及為中國使館提供工作進展報告。

InfinitUs網軍的典型手法從一個名為「文森」的假帳號可見一斑。文森時常稱許中國並為其海警辯護，鼓吹停止和中國對抗，同時例行分享中國使館發布的內容，以及宣揚中國科興疫苗效果，推播關於西方研製疫苗的負面文章。

不僅如此，InfinitUs員工使用假冒親中菲律賓人的帳戶，攻擊美國和辱罵民族主義立場的議員。該公司一份二〇二四年的報告，說明利用網軍攻擊推動立法強化菲國海洋聲索的時任眾議員巴貝斯（Robert Ace Barbers）。文件提及對巴貝斯的臉書貼文採取「激進評論行動」，反對其對於中國的負面論述，巴貝斯的臉書留言因此開始大量出現未經查證的犯罪指控。巴貝斯認為，這些留言的目的，在於影響菲律賓人的投票意向。

澳洲智庫「澳洲戰略政策研究所」（ASPI）研究資訊戰活動的專家艾倫（Bethany Allen）指出，InfinitUs掌控的社群帳號所從事的行動，與中國的外國影響力工作方針一致，X和YouTube存在許多推廣中國美好內容的帳戶，儘管可能獲得中國共產黨資助，但通常不會揭露與北京的從屬關係。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法