為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    中國在菲買網軍 離間美菲關係

    2025/10/07 05:30 編譯林家宇／綜合報導
    由前菲律賓總統雅羅育（Gloria Arroyo）與中共統戰機構共同創辦的「菲中瞭解協會」（APCU），今年6月頒獎給菲國華裔前參議員科塞廷(Anna Dominique

    由前菲律賓總統雅羅育（Gloria Arroyo）與中共統戰機構共同創辦的「菲中瞭解協會」（APCU），今年6月頒獎給菲國華裔前參議員科塞廷(Anna Dominique "Nikki" Marquez-Lim Coseteng，左二)，時任中國駐菲律賓大使黃溪連（右二）也出席。（路透檔案照）

    InfinitUs利用假帳號 擴散反美內容

    菲律賓總統小馬可仕上任後，在與中國的南海爭議上展現強硬作風，同時強化與美國軍事合作。「路透」六日揭露，除了檯面上的軍事、外交對峙外，北京還透過菲律賓企業招攬網軍，試圖以資訊戰削弱輿論對小馬可仕政府政策，以及美菲安全同盟的支持。

    路透檢視馬尼拉行銷公司「InfinitUs Marketing Solutions」內部文件、分析「臉書」假帳號資訊，以及對前員工、菲國政府官員的訪談顯示，InfinitUs接受中國資金，利用假帳號放大菲律賓寫手製作的反美內容，在社群媒體推動符合中國觀點及立場的輿論風向，其中部分寫手也收受中國資金。

    發影片捧中國海軍技術

    InfinitUs最早是在四月菲國參議院的一場聽證會中，遭時任多數黨領袖杜連迪諾（Francis Tolentino）指控利用假帳號美化中國大使館形象，推動違背菲律賓利益的影響力行動。但路透發現，該公司的活動還包括貶低美菲同盟關係，以及西方研製的新冠肺炎疫苗，其創立的媒體平台「你好馬尼拉」（Ni Hao Manila）發布的內容，包括凸顯中國海軍技術影片，以及批評菲美安全合作。

    一份含有二〇二三年八月合約內容的文件顯示，InfinitUs被交辦的任務包括在臉書和X等社群平台「引導公眾輿論」，以及為中國使館提供工作進展報告。

    InfinitUs網軍的典型手法從一個名為「文森」的假帳號可見一斑。文森時常稱許中國並為其海警辯護，鼓吹停止和中國對抗，同時例行分享中國使館發布的內容，以及宣揚中國科興疫苗效果，推播關於西方研製疫苗的負面文章。

    不僅如此，InfinitUs員工使用假冒親中菲律賓人的帳戶，攻擊美國和辱罵民族主義立場的議員。該公司一份二〇二四年的報告，說明利用網軍攻擊推動立法強化菲國海洋聲索的時任眾議員巴貝斯（Robert Ace Barbers）。文件提及對巴貝斯的臉書貼文採取「激進評論行動」，反對其對於中國的負面論述，巴貝斯的臉書留言因此開始大量出現未經查證的犯罪指控。巴貝斯認為，這些留言的目的，在於影響菲律賓人的投票意向。

    澳洲智庫「澳洲戰略政策研究所」（ASPI）研究資訊戰活動的專家艾倫（Bethany Allen）指出，InfinitUs掌控的社群帳號所從事的行動，與中國的外國影響力工作方針一致，X和YouTube存在許多推廣中國美好內容的帳戶，儘管可能獲得中國共產黨資助，但通常不會揭露與北京的從屬關係。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播