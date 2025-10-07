北京將英駐處斷水 逼倫敦准建超大使館

英國政府消息人士指稱，中國有時會故意關掉英國駐北京大使館的供水，以逼迫英國政府批准中國在倫敦前皇家鑄幣廠原址興建超級大使館的計畫，引發強烈反彈。圖為抗議人士在皇家鑄幣廠前抗議中國大使館建館計畫。（路透檔案照）

英國「每日郵報」報導，消息人士透露，中國有時會故意關掉英國駐北京大使館的供水，以逼迫英國政府批准中國在倫敦前皇家鑄幣廠（Royal Mint Court）原址興建超級大使館的計畫，據稱此舉是中國國家主席習近平為施壓英國政府，而採取的最新策略。英國國會議員和倡議人士對此強烈反彈，疾呼絕對不能批准中國新建大使館的計畫。

英國政府消息人士指稱，英國駐北京大使館的員工不得不待在一棟危險老舊的建築裡，有時連續數小時被停水，甚至被迫使用壁球場做為臨時辦公室。消息人士指出，儘管英國外交部二〇二〇年已批准價值一億英鎊（約四十一億台幣）的大使館裝修合約，但中國政府一直不批准動工。

消息人士形容：「有時我們的供水會『消失』」，他們（中國）正利用我們的大使館，來逼迫我們批准他們的大使館，我們的大使館需要徹底翻修，卻被視而不見。這種行為既不友善，也不符合外交禮儀。」

保守黨議員史密斯（Iain Duncan Smith）批評中國的作法是「令人震驚的策略」，但英國政府似乎準備將這座大家都知道有安全風險的超級大使館交給中國，「我將它稱為『磕頭計畫』」。

非政府組織「香港監察」（Hong Kong Watch）創辦人、執行長羅傑斯（Benedict Rogers）在社群平台X發文，標註社區事務大臣里德（Steve Reed），寫道：「這是北京惡霸們的極端可恥行為。這又是一個理由，說明為什麼里德應該對中國的超級大使館計畫堅決地說『不』。」

二〇一八年中國斥資二‧五五億英鎊（約一〇四億台幣），買下位於東倫敦，可俯瞰中世紀城堡「倫敦塔」（Tower of London）的前英國皇家鑄幣廠舊址，這塊土地占地約二‧二萬平方公尺（六六五五坪）。中國原本計畫在原址興建超級大使館，但因當地居民、國會議員和在英國的香港民主運動人士反對，興建計畫延宕至今。

英政府原定九月九日公布此案再審查結果，但又延期至十月廿一日前，聲稱需要更多時間考慮。每日郵報透露，儘管存在嚴重的安全疑慮，但預計英政府將很快批准該計畫，以安撫中國。

