美以哈官員 埃及談人質釋放細節

在巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」對美國總統川普的加薩和平計畫做出回應後，美國官員表示，川普的女婿庫希納和中東特使魏科夫，四日啟程前往埃及，與以色列和哈瑪斯代表團敲定人質釋放細節，並商討終結加薩走廊衝突的協議。以色列總理納坦雅胡表示，希望「未來數日」宣布所有人質獲釋，但唯有在以方和川普同意的條件下，才會結束戰爭。

儘管各方對川普的加薩和平提案條款不乏疑慮，但川普派出的代表團表明其對達成協議的認真態度。庫希納在川普第一任期內，曾協助以色列與多個阿拉伯國家談判關係正常化，同時也參與擬定最新加薩和平計畫，他此行的任務是努力弭平分歧、付諸實施。川普四日也在「真實社群」發文表示，以色列已同意初步撤軍路線，一旦哈瑪斯確認，停火將立即生效，人質和囚犯交換將開始，為下一階段撤軍創造條件，「這將使我們接近結束這場持續三千年的災難」。

川普明確表示，推動事態發展的責任在於哈瑪斯，他不會容忍哈瑪斯拖延，也不會容忍加薩再次面臨威脅，「哈瑪斯必須迅速行動，否則一切將化為泡影」。據了解，哈瑪斯雖同意釋放所有以色列人質，但有附帶條件，包括以色列撤軍時間表、交出武器的要求，以及結束戰爭的保證。納坦雅胡則表示，以色列將為人質獲釋做好準備，但也強調必須按照以色列和川普的條件，才能結束戰爭，「我希望在未來幾天能夠宣布所有人質獲釋，包括生還和已逝者」。

一名哈瑪斯高階官員五日表示，哈瑪斯渴望與以色列達成協議，立即啟動人質和囚犯交換程序。根據川普計畫，以色列預計釋放二五〇名被判處終身監禁的巴勒斯坦囚犯，以及一千七百多名加薩地帶的被拘留者。

接近哈瑪斯的巴勒斯坦消息人士告訴「法新社」，雙方代表團將在埃及首都開羅同一棟大樓內會面，但是不會公開媒體拍攝，「談判旨在討論移交被關押在加薩人質的時間表，以此做為啟動囚犯交換的先決條件」。不過，哈瑪斯堅稱，以色列必須停止在加薩地帶所有地區的軍事行動，停止所有空中偵察和無人機活動，並從加薩市撤軍。與此同時，哈瑪斯及其派系也將停止軍事行動。

