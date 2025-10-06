為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    反對援烏 「捷克川普」國會大選勝出

    2025/10/06 05:30 編譯張沛元／綜合報導
    捷克富豪前總理巴比斯所屬政黨「不滿公民行動黨」（ANO），在3日至4日的國會大選中拿下最多選票，讓外界擔心捷克對烏克蘭的支持，及未來與歐盟的關係，將會出現變化。（彭博）

    捷克富豪前總理巴比斯所屬政黨「不滿公民行動黨」（ANO），在3日至4日的國會大選中拿下最多選票，讓外界擔心捷克對烏克蘭的支持，及未來與歐盟的關係，將會出現變化。（彭博）

    億萬富豪出身的前捷克總理巴比斯（Andrej Babis，見圖，彭博）領導的民粹政黨，在三日至四日舉行的國會大選中勝出，將尋求與其他右派與極右派小黨合作組閣。巴比斯五日與捷克總統帕維爾（Petr Pavel）會晤後，承諾將忠於歐盟，但其反對軍援烏克蘭的立場，恐導致捷克外交轉向。

    前總理巴比斯 承諾忠於歐盟

    最終計票結果顯示，「捷克版川普」巴比斯的「不滿公民行動黨」（ANO）以卅四‧五％的得票率，在兩百席的國會中拿下八十席，但由於未單獨過半無法自行組閣，巴比斯表示將尋求與反歐盟、反北大西洋公約組織（NATO）的「自由及直接民主黨」（SPD），以及右翼政黨「汽車黨」（Motorists）合作。SPD得票率七‧八％，拿下十五席；汽車黨得票率六‧八％，拿下十三席。

    七十一歲的巴比斯自封為「川普主義者」，承諾奉行「捷克優先」路線，讓「所有捷克人過更好的生活」，憑藉增加社福與停止軍援烏克蘭成功吸票，令人擔心捷克在他上台後恐淪為如匈牙利和斯洛伐克般破壞歐盟團結的異議者。巴比斯與匈牙利總理奧班及斯洛伐克總理費佐關係友好，ANO與多個極右派政黨也同屬歐洲議會的「歐洲愛國者」（Patriots for Europe）黨團，這次勝選恐將進一步壯大歐盟內部民粹、反移民陣營的聲勢。

    捷克是北約與歐盟成員國，但他證實將抵制歐盟的減碳政策及移民協議。在投票前一天，巴比斯表示，援烏應該透過歐盟，而非如迄今般直接援助；捷克每年提供歐盟預算廿五億歐元，理應讓歐盟當局出面援烏，歐盟新預算草案也編列鉅額援烏經費。在被問到是否支持烏克蘭加入歐盟時，巴比斯說，烏克蘭「還沒準備好入歐…我們得先結束（俄烏）戰爭」。

    捷克在俄烏戰中一直力挺烏克蘭，不但提供重型武器，還發起國際籌款活動，為烏軍採購急需的砲彈，但現任總理費亞拉（Petr Fiala）領導的中間偏右聯盟「一起」（Together），這次只拿到五十二席。巴比斯也承諾，將檢討由費亞拉政府發起的對烏克蘭提供砲彈行動，並稱若有必要，將與烏克蘭總統澤倫斯基討論此事。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播