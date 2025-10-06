高市主張強化台日實務關係 我官員：深入合作 促進共同利益

兼任民進黨主席的總統賴清德祝賀高市早苗當選自民黨總裁，期盼深化台日關係邁向新階段。（圖由民進黨提供）

日本自民黨總裁當選人高市早苗可望成為日本首位女首相，她在競選期間提出將強化台日「實務關係」，確實做好情報交換及模擬演練，以因應可能出現的「台灣有事」。涉外官員分析，高市和已故前日本首相安倍晉三同樣主張「積極和平主義」，透過友盟間合作確保全島鏈防衛，台日合作也有助於雙方共同利益。學者則認為，高市一定會加速西南諸島與台灣島鏈防空、反艦走廊進度，使北京當局欲武力攻台時投鼠忌器。

學者︰高市加速西南諸島、台灣島鏈防禦

涉外官員指出，高市與安倍均主張，透過強化國防投資、友盟合作，確保全島鏈的自由與繁榮（自由與繁榮之弧）；主張與理念相近國家進一步合作，在供應鏈重組下確保科技安全，以及半導體、人工智慧（AI）等先進科技的技術領先。

在前述層次上，台日兩國確實有許多共同利益，開展更多、更深入的合作，對雙方均有極大助益，台積電到熊本設廠即為一例。在地緣安全戰略上，美國總統川普更著重區域行為者承擔更多責任，台日在多項課題上的合作，將符合雙方利益。

國策研究院副院長郭育仁指出，高市出任首相後，配合太平洋美軍的重新整編，台日安全合作推動的速度，會比石破茂及岸田文雄時期更快，日本擔負的角色會更重，讓高市的政策有方向性能夠加速。

郭育仁指出，二〇二二年十二月時任日本首相岸田文雄提出「國防三文件」，已規劃若「台灣有事」，必須由自衛隊從與那國島以海路及空路方式，撤離約二・六萬名在台日本國民。因此，日本至今持續強化整體西南諸島及沖繩群島的防衛，新建許多機場、港口、避難設施，也增加反艦飛彈、防空飛彈、雷達站的部署。

郭育仁指出，日本以「師出有名」的撤僑加強西南諸島及沖繩群島防衛，將使西南諸島島鏈連接至台灣，成為明確防空、反艦走廊，將台日安全合為一體，相信台日海巡合作、軍事情報交換，西南諸島軍事建設，在高市任內都會加速，使北京當局投鼠忌器。

在模擬演練方面，上月代表我方參與台日執政黨「外交‧防衛政策二加二會談」的民進黨立委郭國文明確指出，海纜安全是台日合作的共同課題，台灣積極將海巡署打造成「第二海軍」，強化應對「灰色地帶」襲擾的能力，日本也正視這項挑戰，雙方海巡單位在既有的MOU基礎上展開合作，日方上月已提出將海纜安全納入台日「海洋事務合作對話」展開具體合作，隨著高市出任首相，類似合作可望持續擴大、突破。

