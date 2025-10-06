高市月底會川普 有望與習近平過招

可望在本月中旬獲指名成為新任日本首相的自民黨總裁高市早苗，上任後馬上要面對美國總統川普訪日的考驗，本月底出席在南韓舉行的APEC峰會時，也可能與中國國家主席習近平交手。（路透）

考驗外交手腕 側近人士︰人格魅力強大 無需擔心

可望在本月中旬獲指名成為新任日本首相的自民黨總裁高市早苗，上任後馬上要面臨多項關鍵外交行程，除了正在協調美國總統川普於廿七日至廿九日訪問日本外，高市本月底出席在南韓舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會時，也可能與中國國家主席習近平交手。日本媒體報導，儘管外界認為高市的外交手腕未經考驗，但高市側近人士認為，她擁有很強大的人格魅力，無需擔心。

今年的APEC峰會由南韓主辦，預定卅一日在南韓慶州登場。南韓向美中俄等廿一國和地區發出邀請函，川普和習近平都預定出席。

川普預定在前往南韓前先訪問日本，目前日美兩國正在協調將日期訂在廿七日至廿九日。高市與川普可能會舉行首次面對面會談，對於深化日美同盟和兩人之間的信賴關係，具有重大意義。

提高防衛經費 高市持正面態度

川普上個任期首次訪日是在二〇一九年六月，出席在大阪舉辦的「廿國集團」（G20）峰會。產經新聞報導，時任首相安倍晉三透過川普喜愛的高爾夫球活動拉近彼此距離，建立牢固的個人關係，並以此為基礎，大幅深化日美關係。相較之下，高市並無外交歷練。不過，高市有前首相麻生太郎和安倍親信萩生田光一、西村康稔力挺，萩生田和西村都和川普有一定交情，麻生更是川普認證的「安倍麻吉」。

報導還指出，若日美領袖舉行會談，川普可能會當面要求日本提高防衛經費，而高市對於提高防衛經費基本上持正面態度，她在選前投稿美國智庫「哈德遜研究所」時已表明態度，雙方應該不會有太大歧見。

問題在於高市於競選期間曾多次提到美日關稅協議，她的態度是若在協議執行過程中，「發生任何不符合日本利益的不公平行為」，不排除重新進行談判。高市對於美國將日本的汽車關稅從原有的二．五％提高到十五％頗有意見，但她會不會在兩人初次見面時就提出如此尖銳的議題，仍待觀察。

美國媒體對於高市當選自民黨總裁，基本上持正面評價，認為她打破了日本女性從政的天花板。「華爾街日報」提到，高市在外交政策和社會問題上的保守觀點，與川普有類似之處，希望高市像她的「導師」、前首相安倍晉三一樣，成為「日美同盟的堅定支持者」。

美國和台灣的輿論對高市當選普遍表示歡迎，但日本的另外兩個鄰國南韓與中國，就謹慎許多，他們將高市歸類為與安倍同一路線的「鷹派」人物。高市出席APEC峰會期間，除與南韓總統李在明舉行會談外，是否也會與習近平舉行會談，將成為關注焦點。

