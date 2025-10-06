中國供俄衛星數據 攻擊烏國目標

俄羅斯4日晚間對烏克蘭發射大批飛彈和無人機，造成西部利維夫地區至少4人喪命。圖為救援人員5日在遇襲現場中進行搜救。（法新社）

烏克蘭對外情報局掌握證據

中國暗助俄羅斯攻打烏克蘭的事證，陸續浮上檯面。烏克蘭「對外情報局」（SZRU）官員四日表示，基輔當局掌握到的證據顯示，中國向俄國提供衛星數據，用於對烏克蘭發動飛彈攻擊時的目標定位，連外國企業使用的設施也淪為目標。

「烏克蘭國家通訊社」（Ukrinform）及「基輔獨立報」（The Kyiv Independent）報導，烏國對外情報局官員亞歷山卓夫（Oleg Aleksandrov）指出，有證據顯示中俄兩國在對烏國領土進行衛星偵察方面展開高層級合作，俄方利用中方衛星圖像偵測烏國領土，從而辨識及探索重要戰略設施。不僅如此，根據烏國數月以來的紀錄，相關攻擊目標除了軍事設施，還涵蓋海外投資者在烏國設立的機構。

據報導，俄軍八月廿一日空襲烏國西部外喀爾巴阡州時，即擊中當地一座美國電子工廠。烏國總統澤倫斯基此前已多次指控中國助俄攻烏，並曾在聯合國安理會上直言，「沒有中國，（俄國總統）普廷什麼都不是」，砲轟北京在烏俄戰爭中多次保持沉默。

雖然中方多次宣稱在烏俄戰爭中維持中立，呼籲和平解決爭端，但多項公開情報與媒體報導一致顯示，北京與莫斯科的合作關係仍持續深化。例如，「路透」九月下旬引述兩名歐盟安全官員及相關文件指出，中國無人機專家自去年第二季以來，至少六次前往俄國，協助俄國國營軍火商IEMZ庫波爾（IEMZ Kupol）發展軍用無人機技術。該公司同時獲得中國製造的攻擊型及偵察型無人機。

波蘭武裝部隊高度戒備

此外，烏克蘭國防部情報總局（HUR）七月曾表示，俄國自殺式無人機當中，約有六十％至六十五％的電子零組件來自中國，顯示中製零件正逐步取代俄軍先前倚賴的西方產品。

另一方面，烏國官員五日表示，俄國前一日夜間對烏國發射大批飛彈和無人機，西部利維夫地區通報四人喪命，一座工業園區傳火警，市內部分地區停電；東南部札波羅熱地區也傳出一死九傷，並有逾七．三萬戶停電。在俄國對烏克蘭發動空襲之際，波蘭武裝部隊在社群平台Ｘ發文表示，已出動戰機並讓地面防空部隊進入高度戒備，尤其是鄰近烏國邊境地區，以確保波蘭領空安全。

氣球侵立陶宛首都機場

立陶宛首都維爾紐斯機場營運單位五日則表示，該機場一度因偵測到空域內可能有氣球闖入，全面暫停起降作業，航班改至拉脫維亞、波蘭等鄰近國家降落，影響約卅架航班及近六千名旅客，但數小時後已重新開放，目前尚不清楚是誰發射這些氣球，及其屬於何種類型。最近幾週，歐洲各國機場屢遭俄國無人機和軍機闖入，從波蘭、羅馬尼亞、丹麥到德國都是受害者，導致空中交通陷入混亂。

