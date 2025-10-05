美財政部擬發行川普幣 爆違法爭議

根據美國財政部流出的設計草稿，研擬發行的慶祝建國二五〇週年的一美元紀念幣印有現任總統川普肖像。硬幣正面為川普側面肖像，刻有「自由」與「我們信仰上帝」；背面則是川普舉拳站立於國旗前，並寫著「戰鬥！戰鬥！戰鬥！」。（圖：取自X）

華盛頓郵報三日報導，為慶祝美國明年喜迎建國二五〇年，美國財政部提議發行面額一美元、正反兩面都有川普總統圖案的紀念幣，然此計畫恐怕違反僅已故者才能登上美國貨幣的法律。

根據美國財政部司庫畢治（Brandon Beach）在X上發布的川普紀念幣草圖，硬幣其中一面的圖案是川普的側臉肖像，並有「自由」、「我們信仰上帝」以及顯示此為紀念美國建國二五〇年的「1776-2026」等字樣；另一面的圖案則是川普的半身像，只見他舉起緊握拳頭的右手，背後有一面美國國旗，環繞硬幣周圍的是「戰鬥，戰鬥，戰鬥」、「美利堅合眾國」，以及拉丁文的美國國徽格言之一「合眾為一」（E pluribus unum）；其中「戰鬥」與握拳圖案據信意指川普去年賓州競選時遭槍擊後的反應。

畢治在貼文中證實，川普紀念幣草圖中使用的圖案都是真的，「這裡沒有假新聞。一名不具名的財政部發言人表示，這些圖案只是初稿，儘管最終設計尚未定案，但印有川普肖像的草圖「充分反映出我國長久精神與民主」。

根據二〇二〇年通過的一項法律，財政部可在二〇二六年鑄造紀念美國建國二五〇年的一美元硬幣；但美國法典規定，「僅已故者肖像得現身美國貨幣與證券」，該法源於殖民時代的傳統，禁止現任總統肖像登上美國硬幣，以示有別於現任君主肖像會出現在貨幣上的君主制英國。

此外，該二〇二〇年法律還規定，該紀念幣的背面設計不得有任何人的頭部、及肩或半身像，無論生死，以不能也有任何尚在世者的肖像，這意味畢治公布的紀念幣正反兩面都有川普肖像的設計初稿，可能涉及違法。喬治亞州立大學法學院憲法教授柯瑞斯說，美國建國二五〇年紀念幣是法定貨幣，禁止活人登上貨幣的美國法典，不太可能不適用。

