哈瑪斯稱同意釋放所有人質 川普籲以色列停止轟炸加薩

儘管哈瑪斯表態願接受川普總統和平方案，但以軍四日表示，軍隊仍在加薩行動，警告巴人不要北返。圖為位於加薩走廊中部的努塞拉特難民營。（法新社）

以方：準備實施首階段和平計畫

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯三日回應美國總統川普提出的加薩廿點和平方案，表示同意釋放所有以色列人質，包括生者和遺體，並將加薩治理權移交給巴勒斯坦技術官僚機構，但未完全接受方案，強調需透過斡旋人員進一步談判細節。川普隨後呼籲以色列立即停止轟炸加薩，以色列總理納坦雅胡辦公室則說，已準備實施首階段和平計畫。

川普於上月廿九日與納坦雅胡會晤後提出和平方案，並在三日要求哈瑪斯於五日前回應，否則將面臨後果。哈瑪斯聲明中雖同意人質交換與治理權移交，但未明確表態是否解除武裝，僅表示將在巴勒斯坦全民架構內討論加薩未來與人民合法權利。

是否解除武裝 哈瑪斯未明確表態

川普在「真實社群」發文稱相信哈瑪斯已準備迎接長久和平，呼籲以色列停止轟炸以利人質安全釋放，並強調此舉不僅關乎加薩，更是中東和平的契機。據以色列時報報導，川普呼籲後，以色列政治領袖已指示軍方減少地面行動，採取防禦姿態，但加薩民防機構仍指控以軍持續空襲與砲擊。

納坦雅胡辦公室表示將與川普團隊合作，依照共同原則結束戰爭。國際社會普遍表示樂觀，卡達與埃及歡迎哈瑪斯聲明，法國、德國、英國領袖皆稱此為和平重要一步，土耳其認為哈瑪斯回應提供加薩停火機會，聯合國則呼籲各方把握契機。

然而，華爾街日報四日獨家指出，在哈瑪斯聲明中，除了釋放人質、交出加薩治理權外，其他條款仍需要談判，且哈瑪斯一些措辭模糊，這讓達成最終和平可能仍有變數。阿拉伯斡旋官員透露，哈瑪斯內部對解除武裝與人質釋放條件尚未達成共識，這是川普方案中兩大核心要求。

斡旋人士還表示，哈瑪斯首席談判代表哈雅和數位高階政治官員支持接受和平提案。但他們多駐紮加薩以外，對加薩的武裝派別影響力有限。哈瑪斯在加薩的領袖哈達德願意妥協，將火箭彈和其他攻擊性武器交給埃及和聯合國保存，僅保留輕兵器用於防禦，但加薩的哈瑪斯軍事指揮階層擔心，如果接受相當於逼迫投降的協議，他們將無法要求戰士遵守解除武裝要求。

據了解，自以哈戰爭爆發以來，哈瑪斯招募許多親眼目睹家園被毀或家人遇害的年輕人，這些人可能不願放下武器。

