南韓APEC領袖峰會 川普將缺席

預計僅出席企業領袖高峰會、舉行川習會 隨後離開南韓

亞太經濟合作會議（APEC）本月底在南韓慶州登場，南韓媒體四日披露，美國總統川普預計在峰會前夕的廿九日造訪慶州，但卻不太可能出席APEC領袖峰會，因為川普在舉行領袖峰會之前就離開南韓，目前並不清楚川普為何缺席領袖峰會提早走人。

APEC領袖峰會本月卅一日與十一月一日在慶州登場，而根據南韓政府官員四日的說法，目前正以設想川普在廿九日來訪為基礎，安排外交日程與準備工作。廿九日是APEC企業領袖峰會（APEC CEO Summit）的登場日，屆時除將有來自APEC會員的商界高層，預計還將邀請包括OpenAI執行長阿特曼與輝達執行長黃仁勳商界名人與會。

傳川普僅在韓國停留約12小時

南韓朝鮮日報引述一名外交消息人士說法報導，川普將於廿九日對南韓進行一天的訪問，預計將出席APEC企業領袖峰會，並與中國國家主席習近平舉行雙邊會談。因此，他極有可能不會參加卅一日的APEC開幕式以及持續至十一月一日的領袖峰會。該外交消息人士說，「目前我們了解到川普總統將在韓國停留約十二小時」。據悉，美方自上週起已就此行程安排與韓國政府進行協調。

與李在明只能在場邊短暫會晤

韓媒指出，儘管還不清楚川普離開南韓的確切時間，但從他在南韓僅停留極短時間來看，他趁此行安排與北韓領導人金正恩會晤的機會怕是不高，甚至連與南韓總統李在明以只能在場邊短暫會晤，首爾當局欲藉機與川普進行關稅談判的希望將難以如願。南韓官員表示並不清楚川普為何要提前離開南韓，但推測川普可能是因故得在十一月二日以前返美。

根據了解，川普十月下旬出訪亞洲的行程頗為緊湊，據信廿六日會先到馬來西亞出席東南亞國協（ASEAN）峰會，馬國首相安華七月表示川普已在電話中確認會出席，之後廿七至廿九日訪問日本，廿八日與新日相會談，廿九日才前往南韓慶州參加APEC企業領袖高峰會兼舉行川習會。此等行程安排顯示，川普更著重與商界領袖會面以及美中元首峰會。

不過，預料川普會在APEC企業領袖峰會場邊呼籲南韓企業投資美國。川普在首度執政時的二〇一七年與一九年曾訪問南韓，期間會見南韓商界領袖時曾呼籲擴大在美投資。

