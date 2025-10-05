學霸政策控 高市24歲立志當政治家

日本執政黨自由民主黨於今（4）日舉行總裁選舉，經兩輪投票最終由眾議員高市早苗當選新任總裁，有望成為日本第一位女首相。（法新社）

駐日特派員林翠儀／特稿

高市早苗當選日本自民黨新總裁，打破女性在日本政壇的玻璃天花板，成為首位女性首相，也是少數非政治世襲出身的首相，引起歐美媒體高度關注。她出身奈良雙薪家庭，父親是上班族，母親是警察，原本父母希望她就讀短期大學，畢業後成家過平穩生活，但她選擇走入政壇，立志帶領日本再度走上巔峰。

一九六一出生的高市，小時候夢想是當書法老師。她成績優異考上東京名校慶應大學，但因無法負擔學費，改讀國立神戶大學。畢業後獲多家企業錄取，但她選擇進入松下幸之助創辦的「松下政經塾」，廿四歲立志成為政治家。

六法全書 全記在腦裡

高市是政壇著名的「政策控」，擁有近乎圖像記憶的能力，六法全書記在腦中，喜歡獨自撰寫法案，不擅交際。但她也熱愛生活，大學時曾騎機車環日本一周，學生時代組重金屬樂團擔任鼓手，二〇二一參選自民黨總裁時還與搖滾樂手世良公則合奏。

一九九二年她首次參選參議員未獲提名落選，九三年再戰眾議員，後援會都勸她不要冒進，但原本反對她參政的父親鼓勵她，最後成功當選。同年首次當選的還有已故的安倍晉三、前首相岸田文雄、前幹事長茂木敏充、前總務相野田聖子、東京都知事小池百合子，及在野黨立憲民主黨黨魁野田佳彥和前黨魁枝野幸男，這些日本政壇有名的「九三年初當選組」，都是日本政壇風風火火的一哥一姐。

高市做為「安倍路線」的繼承人，很多人以為她和安倍是「師徒」，事實上兩人是「同級生」。

她四十四歲結婚，丈夫是同黨前眾議員山本拓。二〇〇四年高市落選失業成浪人，山本以電話求婚，並以「我有廚師執照」打動她，兩人「零日婚」閃婚。雖屬不同派系，家中不談政治，但二〇一七年因支持不同總裁人選而離婚。二一年高市再度參選，山本違背派系力挺前妻，拖累自己選舉。當時兩人關係已修復，在安倍鼓勵下再婚，這次兩人以猜拳決定姓氏，山本猜輸，現在冠上高市的妻姓成為「高市拓」。

