地方黨員票壓倒性支持 高市雪恥

高市早苗去年高市以最高票進入第二輪投票，卻遭石破茂逆轉，今年捲土重來，終於雪恥成功。（美聯社）

日本自民黨四日選出黨史上首位女總裁高市早苗，她也可望在十五日的國會首相指名投票中成為日本首位女首相。去年高市以最高票進入第二輪投票，卻遭石破茂逆轉，今年捲土重來，甚至穿上與去年相同的藍色套裝，終於雪恥成功。

「不是高市我不要」

高市今年勝出的關鍵在於壓倒性地方黨員票支持，全國黨員以選票投出「不是高市我不要」的集體意志，力道太強，讓黨籍國會議員不敢再「假痟」。她在第一輪投票中獲得一八三票，小泉進次郎一六四票。兩人進行第二輪投票時，高市在議員票獲一四九票，小泉得到一四五票，僅差四票；但在四十七張地方票中，高市囊括卅六票，小泉僅得十一票，最終高市以一八五票擊敗小泉的一五六票。

小泉此次參選獲前首相菅義偉與岸田文雄等造王者支持，更是財務省屬意人選之一。財務省對日本政界的影響力極大，儘管他屢屢失言，黨內大老仍力挺，岸田派親信操刀演講稿，菅義偉則全程護航。

自民黨和財務省內阻高市坐上大位的勢力一直存在，去年設下的高市包圍網的雙保險是小泉和石破，今年的雙保險則是小泉和林芳正，去年石破逆轉勝就是這股勢力運作成功，今年則因黨員強烈支持高市而未能重演。

自民黨總裁選舉採全規式投票，議員票與地方黨員票各二九五張。首輪投票，地方黨員票由全國各都道府縣的黨員黨友進行投票，再進行公式換算，高市在第一輪黨員票拿下一一九張，小泉八十四張。第二輪投票的地方黨員票以都道府縣各一張計算共四十七張，在各地方得票率最高者拿下一票，結果高市拿下卅六張，小泉僅拿十一張。

去年石破勝選後，自民黨在眾院與參院選舉皆敗，保守派支持者轉投其他政黨，黨員數也從百萬跌至九十多萬。小泉受石破重用，曾任選對委員長，今年更入閣為農林水產相，雖成功勸退石破，但仍主張延續其路線，引發保守派反感。

小泉代表石破路線延續，高市則象徵安倍路線重啟，在保守派尤其是安倍支持者心中，誰能帶領日本走向未來早有定見。若高市再被逆轉，恐加速保守派流失，自民黨也將面臨存亡危機。

日本自民黨全國黨員以選票投出「不是高市我不要」的集體意志，是高市今年勝出的關鍵。（歐新社）

