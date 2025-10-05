高市扛重任：艱難時刻才開始

日本自民黨四日誕生史上第一位女總裁高市早苗，她在當選感言表示「從現在開始才是真正艱難的時刻」。（彭博）

致力領導自民黨 提施政三大重點

日本自民黨四日誕生史上第一位女總裁高市早苗，她在當選感言表示「從現在開始才是真正艱難的時刻」，會一路「工作、工作、工作」。十五日臨時國會召開時將同時進行首相指名選舉，目前因在野黨整合失敗，高市過關的可能性極高。

高市四日晚間在自民黨總部舉行就任後首場記者會。她表示，「今天，我們與許多人共同開創了自民黨的新時代。我將致力於讓自民黨成為一個能將人民的不安轉化為希望的政黨。」她呼籲全黨團結一致，共同應對國家面臨的嚴峻挑戰。

請繼續往下閱讀...

迴避首相參拜靖國問題

高市早苗提出未來施政三大重點：高物價等經濟問題、外交政策及國際安全保障。對於外界高度關注的靖國神社參拜問題，高市未正面回應是否會以首相身份參拜，僅表示「將適時妥善判斷，絕對不應使其成為外交問題」。

中國外交部對高市當選表示，這是日本內部事務，希望日方信守在歷史、台灣等重大問題上的政治承諾，奉行積極理性的對中政策。

現任首相石破茂已在選後公開表態支持高市。他強調，將全力支持新任總裁爭取與公明黨合作，確保其順利出任首相。

臨時國會首要解決高物價

高市表示，臨時國會將以「物價高漲對策」為首要任務。接著月底將有東協（ASEAN）峰會及亞太經合會（APEC）峰會等重要國際會議，美國總統川普也可能於月底訪日，高市馬上要面對一場硬仗。

自民黨四日舉行總裁補選投開票，高市獲得全國黨員的力挺，不但在第一輪投票時於有效票五八九票中，拿下一八三票的最高票，第二輪決勝投票更在有效票三四一票中，拿下過半的一八五票，擊敗呼聲極高的農林水產相小泉進次郎，成為自民黨首位女性總裁。

自民黨目前在眾參兩院均未過半，雖然在野黨整合失敗，她仍可以用國會最大黨的優勢獲選為新任首相，不過為了政權的穩定，擴大與在野黨合作，甚至擴大聯合政府的規模都在考量之內。目前除了立憲民主黨對此保持警戒外，日本維新會、立憲民主黨、國民民主黨和參政黨均持正面態度。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法