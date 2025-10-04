加勒比海緝毒 川普認定「武裝衝突」

美國總統川普已宣布販毒集團為非法戰鬥人員以及美國正與之進行武裝衝突，進一步合理化日前美軍在加勒比海對疑似販毒船的攻擊。圖為白宮九月中旬張貼在社群媒體上的美軍攻擊委內瑞拉販毒集團船隻的影片截圖。（路透檔案照）

繼美軍日前多次在加勒比海攻擊毒梟船後，根據美國媒體二日取得的一份川普政府備忘錄，川普總統已正式認定，美國正與多個毒品販毒集團進行「非國際性武裝衝突」，並將這些組織視為「指定的恐怖組織」，其行為構成對美國的「武裝攻擊」。此舉被視為試圖為軍方在海上擊沉毒販船隻並造成人員死亡的行動提供法律依據。

該備忘錄說，川普認定美國與這些指定的恐怖組織處於非國際性的武裝衝突，並已指示五角大廈根據武裝衝突法，對這些恐怖組織「採取行動」，美國現已來到必須使用武力自衛與保衛他人免受販毒集團持續襲擊的「關鍵時刻」。

川普政府本週已將此宣布送達多個國會委員會。法律專家指出，川普正式將其緝毒行動視為進展中的武裝衝突，意味川普正在鞏固他宣稱擁有的特別戰時權。根據國際法的定義，即便不構成威脅，國家也能在武裝衝突中合法殺死敵方戰士、無限期未審即拘，以及在軍事法庭起訴。

美聯社認為，川普此一宣布令人質疑白宮打算將其對外戰爭的權力擴張到何種地步，以及國會是否會行使其批准或禁止宣戰的權力。前國安官員華克斯曼稱此等過度延伸國際法之舉非常危險，川普的宣布「意味美國能使用致命武力鎖定販毒集團成員，以及未經審判逕自抓捕與拘留。」

美軍上月在加勒比海對川普政府所稱的運毒船進行三次致命攻擊，其中至少兩次行動中被攻擊的船隻來自委內瑞拉。

二日，委國國防部長帕屈諾表示，有五架美國戰機「斗膽」接近委國海岸；委國外交部與國防部稍後指控美國「挑釁」與「威脅國家主權」，並稱美軍戰機距離海岸七十五公里，但未說明是否侵犯領空。

