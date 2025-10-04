為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    英格蘭教會大主教 首見女性出任

    2025/10/04 05:30 編譯管淑平／綜合報導
    現任英格蘭教會倫敦主教穆拉里，成為該教會有史以來第一位女性獲任命為坎特布里大主教。（路透）

    現任英格蘭教會倫敦主教穆拉里，成為該教會有史以來第一位女性獲任命為坎特布里大主教。（路透）

    英格蘭教會（Church of England）三日宣布，任命現任倫敦主教穆拉里（Sarah Mullally）為坎特布里大主教，成為該教會將近五百年歷史以來，首位女性出任首席主教，寫下重要里程碑。

    穆拉里出任坎特布里大主教

    現年六十三歲的穆拉里將接替去年宣布請辭的前任大主教威爾比（Justin Welby），成為第一〇六任坎特布里大主教。威爾比去年十一月因獨立調查報告譴責教會掩蓋一名與教會有關係的律師長期性侵多名兒童行為，在各方壓力下請辭。

    穆拉里出身護理師專業，二〇〇六年獲任命為牧師，二〇一八年出任英格蘭教會倫敦主教。她三日透過獲任命後的第一份公開聲明，譴責二日在曼徹斯特猶太會堂發生的恐怖攻擊，表示教會有責任「與猶太人站在一起，共同對抗所有形式的反猶太主義，仇恨和種族主義無法分裂我們」。她說，大主教一職「複雜且充滿挑戰」，也坦言教會時常未能認真看待各種形式的濫權，承諾將正視導致前任下台的教會保障機制失能，「傾聽倖存者和弱勢群體的聲音」。

    也是全球聖公宗教會精神領袖

    坎特布里大主教是英格蘭教會首席主教，也是全球聖公宗教會逾八五〇〇萬名信徒的精神領袖。穆拉里是經過長達十一個月的馬拉松式遴選出線，遴選過程由一個約廿人委員會進行，人選出爐後將名單交給首相、再提交國王查爾斯三世批准，明年一月確認選舉後上任。

    白金漢宮發表聲明，查爾斯三世向穆拉里表示祝賀，並強調坎特布里大主教「在英國和全球聖公宗教會的重要性」；首相施凱爾也對任命穆拉里表示歡迎，指英格蘭教會在國家公共生活扮演關鍵角色。

