軍武國造 紐西蘭加碼國防預算

紐西蘭國防部長柯林斯表示，將挹注資金協助本土科技公司發展軍事技術，並推動軍事採購本土化，強化供應鏈。（法新社）

紐西蘭三日公布新「國防工業戰略」，旨在促進本土國防企業發展，並鼓勵科技公司進軍軍事技術領域，目前正著手修改國防採購規則，並計畫在八年內將國防開支占國內生產毛額（GDP）的比例提升至二％，以因應安全隱憂。

由於對戰略競爭的擔憂日益加劇，紐國政府今年稍早表示，未來四年將增加九十億紐元（一五九五億台幣）的國防開支，並計畫在未來八年內將國防開支占GDP的比例提高近一倍，達到二％。國防部長柯林斯表示，世界快速變化，紐西蘭必須改變過往依賴外國供應鏈的軍備採購模式，轉而與本土產業建立更緊密的合作關係。

因此，新國防工業戰略擬定新的政府採購規則，要求跨國國防供應商制定並提交計畫，以確保在交付和維持國防能力方面借助本土工業的力量。國防軍也將探討利用小型和本地企業交付設備和系統的機會，同時將業務發包給原始設備製造商。

為堆動軍民兩用科技，紐國也將設立一項一億至三億紐元（約十七．七億至五十三．一億台幣）的軍事技術基金，聚焦無人載具、人工智慧、電腦視覺與蜂群技術等先進軍事科技領域。柯林斯強調，這將使國防部與紐國先進科技企業合作，同時也能創造可供出口的技術，一舉提升紐國國防實力及武器和科技產業。

當前軍購多來自跨國供應商

目前，紐國國防工業基礎領域有至少八百家供應商，但大部分重要軍事採購都來自跨國供應商。柯林斯強調，紐國必須建立支持機制，為創新鋪平道路。

