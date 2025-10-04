各取所需 美烏商討無人機合作

美國和烏克蘭正在洽談無人機合作，美方可取得經過實戰考驗的烏國無人機技術，烏方則可獲得所需資金。圖為烏軍士兵操縱一架「復仇者」無人機。（美聯社）

美國軍事新聞網站「戰區」及「華爾街日報」二日報導，烏克蘭與俄羅斯鏖戰近四年，全力發展無人機技術及戰術，現正與美國商討合作，可能藉由數種機制「各取所需」，包括美直接採購數千萬架無人機，不僅促進國防合作，也有助鞏固基輔當局與美國總統川普的關係。

烏國副國防部長博耶夫率團，九月卅日起在華府與五角大廈和國務院官員展開會談，介紹烏國無人機技術進展及「具體型號、效能和使用條件」。五角大廈表示，美方重視烏克蘭在無人機，海上無人載具和地面機器人系統的發展。烏國總統澤倫斯基已指示，技術談判將為兩國簽署無人機協議鋪路。

烏克蘭已研發出「Baga Yaga」轟炸無人機、多款第一人稱視角（FPV）無人機、「馬古拉」無人水面載具及多型地面無人機，並將人工智慧功能融入系統，在戰場上展現高效能。儘管美國無人機技術更精密，但烏製無人機具成本低、產量大等優勢，去年產量逾兩百萬架，成本低於西方同類產品廿％至卅％。美軍已在測試烏國成功襲擊俄國能源設施的長程攻擊無人機。

知情人士透露，美烏正探討多種合作模式，包括技術授權、烏方在美設廠生產、或美軍直接採購。美方可藉此強化無人機能力，基輔則可尋求購買高階美國武器，例如「愛國者」防空飛彈系統、「高機動性多管火箭炮系統」（HIMARS）、「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）及多用途戰機等。

澤倫斯基表示，烏方正研究武器出口，部分武器有庫存，可為烏軍前線武器籌資。烏方已與美國、歐洲、中東及非洲洽談合作，準備簽署相關協議。針對美烏合作，澤倫斯基曾提出五年、耗資五百億美元的計畫，目標每年生產一千萬架無人機，但目前尚不清楚這筆交易是烏美交換武器，或涉及其他類型的補償。

