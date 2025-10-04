到任月餘 美駐港總領事遭中國提「4不」

中國外交部駐香港特派員崔建春日前約見美國新任駐港總領事伊珠麗，就干涉香港事務與中國內政以及與所謂亂港份子劃清界等問題，要求伊珠麗做到「四不」。圖為崔建春去年七月在香港會見媒體。（美聯社檔案照）

美國務院：外交官有責任推動美國利益

中國外交部駐香港特別行政區特派員公署二日發表聲明，稱駐港特派員崔建春九月卅日約見美國新任駐港總領事伊珠麗（Julie Eadeh），就其到任後的「有關行為」提出嚴正交涉，並提出「四不」要求，包括：不見不該見的人、不與反中亂港分子串聯、不煽動或資助反中活動、不干預涉港國安案件審理。美國國務院則回應，外交官有責任推動美國利益。

不滿伊珠麗會見亂港分子

伊珠麗於八月下旬履新，九月二十三日曾拜會崔建春，當時即被要求「以符合外交官身份的方式在港履職」。九月卅日再度會面時，中方進一步表達抗議。據信，北京對伊珠麗出任總領事並不滿，因她曾在二〇一九年香港「反送中」運動期間擔任美國駐港總領事館政治部主任，並與多位香港民主派人士接觸，包括黃之鋒（目前在獄中服刑）與羅冠聰（目前流亡英國），被視為「顏色革命推手」、外力干預香港事務的象徵。

請繼續往下閱讀...

此次中方未明言伊珠麗的具體「有關行為」，但據報導，她在履新後曾邀請被北京視為「反中亂港分子」的前香港政務司司長陳方安生、前民主黨主席劉慧卿等人出席歡迎酒會，引發親中港媒批評，認為此舉不符外交官身份。中國中央港澳辦與國務院港澳辦也轉載親北京媒體評論，引述多位親中人士批評美方與伊珠麗，認為崔建春連番交涉實屬罕見，顯示北京藉此向美方及所謂「亂港勢力」發出警告。

此外，伊珠麗的前任梅儒瑞（Gregory May）曾表示美國總統川普「非常關切」黎智英案，與此次中方提出的「四不」中「不得干預涉港國安案件審理」相呼應。美國國務院官員則強調，美國外交官在全球各地，包括香港，均有責任推動美國利益，這是標準外交做法。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法