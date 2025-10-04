自民黨今選總裁 首重政權穩定

參加日本執政黨自民黨總裁選舉的五位候選人，由右至左依序為農林水產相小泉進次郎、前經濟安保相高市早苗、官房長官林芳正、前幹事長茂木敏充和前經濟安保相小林鷹之。(美聯社)

執政聯盟眾參兩院未過半

日本自民黨四日將選出接替首相石破茂的新總裁，雖然自民黨和公明黨執政聯盟在眾參兩院均未過半，但因在野黨整合失敗，新總裁仍可能憑最大黨優勢當選首相。為了確保政權穩定，五位候選人皆表態不排除擴大執政團隊，或與在野黨在特定議題上合作。

擴大執政團隊為首要課題

目前自公兩黨在眾議院擁有二二〇席、參議院一三一席，距過半分別差十三席與三席。潛在合作對象包括立憲民主黨（眾院一四八席、參院四十二席）、日本維新會（眾院三十五席、參院十九席）、國民民主黨（眾院二十七席、參院二十五席）。若其中一黨加入聯合執政，自公即能取得兩院過半。

首相指名選舉15日舉行

五位候選人分別為前經濟安保相高市早苗、農林水產相小泉進次郎、官房長官林芳正、前幹事長茂木敏充和前經濟安保相小林鷹之，皆表達與在野黨協議的意願。因十月底將舉行東協（ASEAN）峰會與亞太經合組織（APEC）峰會，美國總統川普可能訪日，新首相需迅速整隊應對國際事務。此次首相指名選舉將於十五日秋季臨時國會開議日舉行，非傳統立即召開，讓自民黨新總裁有時間爭取協調時間。

選情方面，高市與小泉領先，林芳正緊追。三人皆積極推動擴大執政團隊，高市已表態欲在首相指名前達成聯合協議；小泉與林芳正則傾向先進行政策協議，探索未來組閣合作。

小泉拜訪麻生、岸田、石破

此次黨總裁選舉將爭奪國會議員票、黨員黨友票各二九五票，總計五九〇票。由於第一輪投票很可能無人過半，得票數前兩名將進入最終投票，議員票的比重增大，因此具黨內影響力的麻生太郎、岸田文雄等前首相的動向將成為焦點。小泉三日分別與迄今尚未表態的麻生、岸田、石破會面，爭取支持。

重點在於三人將選擇與哪一黨合作。野村綜合研究所資深研究員木內登英提出三種可能組合：高市＋國民民主黨、小泉＋日本維新會、林芳正＋立憲民主黨。

高市與國民民主黨合作可強化其積極財政與金融寬鬆路線，並推動國民民主黨主當的提高所得稅扣除額、物價連動型稅制、廢除汽油暫定稅率等政策。小泉與日本維新會合作則有助推動規制改革，以及維新會主張的副首都構想、社保制度改革、教育無償化等。林芳正若與立憲民主黨合作，將強化財政健全化與日銀獨立性，並促成立憲民主黨所主張的附加給付型稅額扣除、法人稅制檢討、富人加強課稅等政策實現。

