    首頁 > 國際

    簽協定優先補助 美9頂大不願置評

    2025/10/03 05:30 編譯張沛元／綜合報導
    美國川普政府又對麻省理工學院等九所頂尖大學出招，要求校方簽署有十項要點的協定，承諾學費凍漲、限制外籍生人數以及不可打壓保守觀點等條件，以換取聯邦政府的優惠補助。圖為去年五月麻省理工學院校園內支持與反對巴勒斯坦兩派學生集會，遭校警隔離以免爆發衝突。（美聯社）

    華爾街日報一日獨家披露，美國川普政府為管控國內頂尖大學外加插手校務與營運又出新招，要求校方接受一份支持川普總統的政治議題、內容有十項要點的協定，藉以換取優惠的聯邦補助。

    據了解，首批有九所公私立大學收到白宮的要求簽署函，包括川普的母校賓州大學、范德比大學、達特茅斯學院、南加州大學、麻省理工學院、德州奧斯汀大學、亞利桑那大學、布朗大學與維吉尼亞大學。這九所大學皆不願置評。

    十要點 含外籍生招生上限15％等

    這份附有教育部長麥克洪、白宮國內政策委員會主任海利，與白宮專案資深顧問梅爾曼簽名的來函、說明行政部門教育目標優先要務的協定，堪稱全面性總結川普想從過去數月史無前例地打壓美國學術界獲致的目標，像是大學學費凍漲五年、外籍生招生上限十五％、嚴格界定性別，以及禁止在招聘與招生時考量種族或性別。

    但該協定的大部份內容，在於校園政治氣氛，像是要求校方確保「校園有活絡的觀念自由市場」，以及除非事涉該校否則禁止員工代表校方表達政治觀點。該協議還尋求為保守派創造更友善的環境，要求大學校方改變治校結構，廢除針對「保守觀點」進行「故意懲罰、貶低甚至煽暴力」的部門。

    信中直言，簽署該協定的大學不但將獲得「多種積極利益」，也能優先獲得聯邦資金，以及間接成本限制得以鬆綁；此外，大學簽署該協定，形同向政府保證會遵守民權法。聯邦民權調查已成為川普政府今年以來擋下的絕大部分研究經費的藉口。

    根據紐約時報，梅爾曼透露，此協定最終將擴及全美所有大學。代表超過一千五百名美國各大學校長的「美國教育協會」（ACE）會長密契爾表示，該協定的觀念令人不安，特別是有關政治表達與看法的部分，「這對言論自由的影響令人震驚」。

