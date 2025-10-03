溝通對中政策 川普預計川習會前訪日

日本媒體報導，美日正協調讓美國總統川普於廿七日訪問東京，屆時可望與新任首相會面。圖為川普二月七日在白宮會晤日相石破茂。（彭博檔案照）

屆時可望與新任首相會面

日本共同社二日引述外交消息人士說法，日本和美國兩國政府，正以美國總統川普於本月廿七日訪問日本為目標，進行協調。由於日本國會預定十五日召開臨時會議，選出新首相，川普屆時訪日可望與新任首相會面。

共同社報導指出，在中國、北韓強化軍力，威脅區域穩定之際，預期川普與新任日本首相的會談，將重新確認美日同盟的重要性，深化信賴關係，強化日美同盟的嚇阻力。

川普擬促日提高國防開支

消息人士指出，川普也可能利用這場峰會，敦促日本提高國防開支，並討論日本承諾在美投資五五〇〇億美元，以換取貿易協議的具體細節。

日本執政黨自民黨將於四日舉行總裁選舉，而日本政府高層官員一日透露，國會擬於十五日召開臨時會議，舉行首相指名選舉，自民黨總裁當選人屆時可望被選為首相，亦即新首相上任後兩週，就將與川普面對面會談，也可利用此機會與川普建立私人關係。

這將是川普重回白宮後，首次到訪日本，此行也是他亞洲訪問行程的一部分：他預定出席廿六日在馬來西亞召開的東南亞國協（ASEAN）系列峰會，預計會後訪問日本，之後出席卅一日在南韓召開的亞太經合組織（APEC）領袖峰會。

川普和中國國家主席習近平可望在APEC峰會期間，舉行雙邊會談。先前日本媒體報導指出，日方希望川普能在APEC峰會之前訪日，以便先行溝通對中政策。

