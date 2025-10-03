美釋出情報 供烏打擊俄能源目標

去年俄國布良斯克州的設施遇襲，冒出熊熊大火與黑煙。（歐新社檔案照）

據華爾街日報與路透二日報導，美國政府已決定向烏克蘭提供針對俄羅斯境內能源基礎設施的長程打擊情報支援，總統川普已批准情報機構與戰爭部（國防部）支援烏克蘭執行此類打擊行動。美方同時要求北約組織（NATO）盟友提供類似協助。此一擴大情報共享措施，凸顯川普政府在推動烏俄和平談判受挫後，正逐步深化對烏克蘭的支持。

切斷俄戰爭財政來源

據知情官員表示，川普已批准向烏克蘭分享有關俄羅斯煉油廠、天然氣管線與發電站等戰略目標的即時情報。這是美國首度公開確認將協助烏克蘭針對俄羅斯腹地能源系統發動精準打擊，目的在切斷克里姆林宮的戰爭財政來源，削弱其持續入侵烏克蘭的動能。

對此，克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，美國與北約早已「常態性」向烏克蘭提供情報，並強調將審慎分析美方是否會直接參與目標指定或飛彈發射。他重申，俄國保留在必要時打擊境外軍事設施的權利，並可能部署飛彈反制西方。

不過，美國目前仍在審慎評估是否提供烏國長射程的戰斧或其它飛彈。若烏克蘭取得此類武器，將有能力從其境內發射，打擊包括莫斯科在內的俄羅斯大部分歐洲領土。烏克蘭也已自主研發名為「紅鶴」（Flamingo）的長程飛彈。由於目前仍處於初步生產階段，具體產量尚不明確。

烏克蘭近年來持續以無人機襲擊俄羅斯煉油設施，嚴重干擾其石油加工能力。分析指出，美方提供的情報將大幅提升烏軍打擊效率，使其能更精準鎖定目標，並分散俄軍防空資源。

負責監督對烏軍援的德國准將卡施克表示，烏克蘭需具備三項能力才能對抗俄軍，亦即防空、穩固前線與深入打擊。他強調，要對抗在數量上佔優勢的敵人，就必要把戰鬥帶離前線；而要守住前線，就必須切斷敵方補給線，「這才符合軍事邏輯」。

