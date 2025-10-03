為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    俄飛彈升級 烏愛國者攔截率剩6%

    2025/10/03 05:30 國際新聞中心／綜合報導
    烏克蘭總統澤倫斯基去年6月前往德國，視察正在基地接受愛國者飛彈操作訓練的烏軍。（法新社檔案照）

    英國金融時報一日報導，根據烏克蘭與西方官員的最新分析，俄羅斯在經歷數月密集空襲後，已成功升級其「伊斯坎德」與「匕首」彈道飛彈，使其具備躲避美製「愛國者」防空系統攔截的能力，令烏克蘭九月份飛彈攔截成功率驟降至六％，對烏克蘭的關鍵基礎設施與防空能力構成重大威脅。

    報導指出，「伊斯坎德-M」（Iskander-M）為機動式彈道飛彈系統，射程約為五百公里；「匕首」（Kinzhal）則為空射型彈道飛彈，射程約四百八十公里。俄方對兩款主要飛彈系統進行技術改良，使其在飛行模式上出現關鍵變化。發射初期仍遵循標準彈道軌跡，但在接近目標的末段階段，會突然改變航向，進行近乎垂直的俯衝攻擊，或是實施能混淆並避開愛國者攔截飛彈的機動動作。這兩種新的末段機動能力，使得烏軍防空系統難以預測飛彈軌跡，攔截難度大幅提升。

    愛國者系統是目前烏軍唯一能有效攔截俄羅斯彈道飛彈的防空武器。烏軍在八月能成功擊落約三十七％的俄羅斯彈道飛彈；但到了九月，攔截成功率驟降至六％。烏克蘭空軍一日更證實，在一整夜的空襲中，俄軍四枚伊斯坎德-M飛彈全數命中目標，顯示防空效能已遭嚴重削弱。

    俄飛彈能夠改變軌跡與實施機動

    在一份涵蓋四至六月的美國國防情報局評估報告中，也指出烏軍因俄方近期的戰術改良，包括飛彈能夠改變軌跡與實施機動，難以有效運用愛國者系統進行攔截。此外，美方攔截飛彈交付速度延遲，也加劇烏克蘭的防禦壓力。面對日益嚴峻的空襲威脅，烏克蘭總統澤倫斯基警告，莫斯科可能重施故技，針對烏克蘭電網發動攻擊，企圖讓全國在寒冬中陷入黑暗。

