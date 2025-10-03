遏中勢力 澳與巴紐將簽署防衛協議

巴布亞紐幾內亞內閣批准與澳洲所簽署的防衛協議，待兩國國會通過後正式生效。圖為澳總理艾班尼斯九月十六日訪問摩爾斯貝港與巴紐總理馬拉普互動。（美聯社）

巴紐為澳洲70年來 結盟第三國

遏制中國在太平洋影響力，澳洲即將與鄰國巴布亞紐幾內亞簽署正式防禦協議，不但是坎培拉七十年來首度與他國締結防衛關係，巴紐也將成為繼美國和紐西蘭後唯三與澳洲結盟國家。

為兩國軍事整合奠基礎

根據這項由巴紐提出，名為「普克普克」（Pukpuk）的防禦協議，兩國會視對其中一方的武裝攻擊為對另一國的和平及安全危害，為雙方日後更大程度的軍事整合、聯合行動打下基礎，以及替多達一萬名巴紐公民進入澳洲國防軍服役鋪路。條約還確保了與第三方達成的任何活動、協議或安排皆不影響雙方執行該條約，以防堵中國影響力。

坎培拉政府發言人表示，條約將使澳洲與巴紐提升至盟國關係，「巴紐與澳洲的關係因而達到與美國和紐西蘭相同層級，建立在雙方軍事、經濟和民間已具備強烈連結的基礎上」。

條約原本應在上月由澳洲總理艾班尼斯與巴紐總理馬拉普簽署。但巴紐因無法及時召集法定閣員人數，因此改為簽署防衛協議公報。直到一日，巴紐內閣核准與澳洲的防衛協議，後續仍需由兩國國會通過。

馬拉普表示，防衛條約反映出兩國間深厚的信任、歷史與共同未來，協議使得巴紐得以運用澳洲的國防能力來提升自身防衛能力、強化了該國應對關鍵安全優先事項的能力。

北京影響力 引發美澳紐戒備

北京過去十年透過資助建立醫院、運動場和道路等策略拉攏太平洋島國，引發澳、紐與美國戒備。尤其北京與索羅門群島二〇二二年簽署安全協議使坎培拉措手不及，憂心中國軍事影響力深入鄰國。馬拉普先前表示，雖然屬意由澳洲作為安全夥伴，仍視中國為關鍵盟友之一。

中國在太平洋尋求建立軍事足跡之際，坎培拉致力於強化自身作為太平洋島國防衛夥伴選項的吸引力，與巴紐的防衛協議可視為澳洲政府重大成果。除了軍事合作，巴紐在不與北京簽署警務防衛條約等安全合作條件下，可獲得六億澳元（約一二二億台幣）資助在澳洲橄欖球聯賽組建球隊。

