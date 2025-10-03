川普簽行政命令 防衛卡達安全

美總統川普9月29日簽署行政命令，承諾為卡達提供安全保證。圖為阿拉伯聯合大公國總統穆罕默德5月接待川普到訪。（法新社檔案照）

以色列為打擊巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」高層，九月九日對卡達首都杜哈發動空襲，不但引發國際譴責，亦使盟友美國不滿。白宮一日宣布，總統川普已於九月廿九日簽署行政命令，承諾為中東關鍵盟友卡達提供類似北約盟邦的安全保證。

美以卡三方通話 同日公布加薩20點和平計畫

命令寫道，美國與卡達數年來因密切合作、共享利益和軍事緊密關係結合在一起，「美國應視任何對卡達領土、主權及關鍵基礎建設的武裝攻擊為對美國的和平及安全威脅」、「在這類攻擊事件中，美國應採取外交、經濟，以及如有必要以軍事在內的所有合法且適切措施，防衛美國及卡達利益」。

納坦雅胡致歉意 允不再攻擊卡達

簽署同日，川普與以色列總理納坦雅胡商談後公布針對加薩的廿點和平計畫。納坦雅胡也在與卡達總理的三方通話中表達對空襲「深感歉意」，承諾未來不再針對卡達領土發動攻擊。據美國網路媒體「Axios」報導，以色列空襲卡達惹怒華府，加上阿拉伯國家與杜哈團結一致，川普遂掌握契機，說服納坦雅胡接受美方提出的加薩計畫。

卡達外交部聲明讚揚「歡迎美國總統所簽署之行政命，認同了對卡達領土之攻擊等同對美國和平、安全之威脅」。

卡達安全保證與過往類似協議不同之處，在於這是美國向盟友承諾免受另一盟國的威脅。卡達安全保證的用字遣詞具有北大西洋公約組織（NATO）條文風格，即便軍事行動應對的承諾不如北約「第五條款」（集體防禦）強烈，仍使華府與杜哈關係達到不同層次。

川普繞過參院審查 未來履行難確定

另外值得關注的是，美國所締結之協議或條約需參議院通過才具有法律約束力。川普藉由行政命令提供安全保證，雖可繞過參議院審查，但未來總統也沒有義務履行，使得這項承諾仍有不確定性。

卡達是美國在波斯灣地區的重要盟友，在烏代德設有區域內最大規模美軍空軍基地。二〇二二年被美國列入「非北約重要盟友」，允許杜哈得以取得美國研製的尖端武器，但不含共同防禦條文。卡達王室還在五月贈與川普一架四億美元的奢華波音七四七作為總統專機空軍一號之用。

不滿卡達與伊朗關係 保守派有疑慮

不過，川普向卡達示好可能損害保守派基層的支持。華爾街日報指出，部分共和黨人因卡達與伊朗的關係對該國抱有疑慮；其他「讓美國再次偉大」（MAGA）運動人士則不樂見與卡達的關係深化或複雜化。例如卡達安全保證消息公布後，川普忠貞盟友、極右翼人士盧默在社群媒體發文稱「我不想為卡達而死」。

