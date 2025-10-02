菲規模6.9淺層強震 至少69死

菲律賓中部宿霧省外海九月卅日晚間十點（同台灣時間）發生規模6.9地震，震源深度僅5公里，宿霧省博哥市的麥當勞，在地震中嚴重受損。（路透）

菲律賓中部宿霧省外海九月卅日晚間十點（同台灣時間）發生規模六．九地震，震源深度僅五公里，是菲國十年間所遭遇的最劇烈地震之一。據國家災難局統計，截至一日上午計有六十九人罹難。與震央相距十九公里的博哥市（Bogo City）醫院擠滿傷患，菲律賓海岸防衛隊派出載運醫生和醫護人員的船隻赴當地協助救治。

災情最為慘重的博哥市住有九萬居民，此次地震已造成卅人死亡，醫院救治的傷患數達一八六人。主要災區還有聖雷米希奧廿二人、麥德林十人、塔博貢五人，蘇格和塔布埃蘭各一人喪生。

菲總統小馬可仕表示，政府正在評估災損和救難所需，承諾向倖存者迅速提供協助。官員指出，間歇雨勢加上橋梁、道路損壞，減緩救援速率。

聖雷米希奧副市長雷內茲指出，當地大雨且缺少電力，迫切需要外界協助，尤其是北部區域在管線受地震損害後水資源稀缺，呼籲向撤離的災民提供食物和飲水，以及支援搜救人員所需的重裝備。

菲律賓地處火山和地震活動頻繁的「火環帶」，今年一月已發生過兩起大型地震，沒有造成傷亡。前一次類似程度的地震為二〇二三年規模六．七地震，造成八人喪生。宿霧等地區九月廿六日才因熱帶風暴侵襲導致至少廿七人喪生，造成大範圍斷電並迫使數萬人撤離。

菲律賓火山地震研究所（Phivolcs）在地震發生後記錄到約八百起餘震，儘管強度逐漸削弱，仍警告受影響地區在未來數日多加防範

美國駐菲大使卡爾森在社群媒體Ｘ發文表達哀悼，「我們以朋友、夥伴和盟友身分準備好支持菲律賓政府應對災害」。

火山地震研究所起先針對地震發布海嘯警報，呼籲民眾遠離宿霧及鄰近省分海岸。雖然警報不久後解除，數千民眾仍因心有餘悸不願返回家中，頂著陣雨留在開放空間和公園過夜。

印尼爪哇6.5強震

校舍坍塌3死91失蹤

印尼東爪哇省蘇民納縣同日遭受規模六．五地震侵襲，區域內一所寄宿學校校舍在學生下午祈禱時間坍塌，已造成三人死亡，九十一人列為失蹤。救難單位擔憂倒塌的殘骸會隨時間更加密實，加上挖掘救援時得避免傷及倖存者肢體，增加作業難度。印尼搜救官員指出，該棟校舍的地基無法支撐上層正在進行的建築工事導致坍塌。

菲律賓中部宿霧省外海九月卅日晚間十點（同台灣時間）發生規模6.9地震，搜救人員在博哥市的倒塌建物中搜尋失蹤者。（法新社）

